Розгорніть docassemble в один клік.
Експертна система з відкритим кодом для керованих інтерв'ю та автоматизованого складання документів, побудована на Python, YAML та Markdown.
Виберіть тариф VPS для docassemble
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою docassemble
docassemble — це безкоштовна платформа з відкритим кодом для створення керованих веб-інтерв'ю, які збирають інформацію від кінцевих користувачів та формують індивідуальні документи, контракти та форми на основі відповідей. Автори пишуть логіку інтерв'ю на YAML, шаблони документів у Markdown або DOCX, та розширюють функціонал за допомогою Python — без розробки власного веб-додатку.
Спочатку розроблений для організацій правової допомоги та юридичних фірм, які автоматизують прийом клієнтів та підготовку документів, docassemble тепер забезпечує роботу експертних систем у сферах комплаєнсу, державних послуг та HR-процесів. Самостійний хостинг на VPS зберігає конфіденційні відповіді інтерв'ю, згенеровані документи та дані клієнтів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожне інтерв'ю чи користувача.
Ключові характеристики docassemble
Керовані інтерв'ю
Створюйте розгалужені потоки запитань у YAML, які збирають дані користувача за допомогою доступних, адаптованих для мобільних пристроїв вебформ з умовною логікою.
Складання документів
Генеруйте заповнені документи DOCX, PDF та RTF з відповідей на інтерв'ю, використовуючи шаблони Markdown або Word з автоматичним форматуванням.
Розширюваність Python
Переходьте на повноцінний Python щоразу, коли YAML недостатньо — викликайте зовнішні API, виконуйте обчислення або інтегруйтеся з наявними системами.
Електронні підписи
Збирайте підписи на сенсорних екранах та вбудовуйте їх у згенеровані документи без сторонніх сервісів електронного підпису.
Багатомовна підтримка
Створіть одне інтерв'ю багатьма мовами за допомогою вбудованих інструментів перекладу та форматування дати, чисел і валюти з урахуванням локалі.
Вбудований майданчик
Браузерне середовище розробки з редактором коду, тестуванням у реальному часі та керуванням пакетами дозволяє авторам ітерувати без окремого IDE.
Чому варто запускати docassemble у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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