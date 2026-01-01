Знижка до 68% на docassemble

Розгорніть docassemble в один клік.

Експертна система з відкритим кодом для керованих інтерв'ю та автоматизованого складання документів, побудована на Python, YAML та Markdown.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть docassemble в один клік.

Виберіть тариф VPS для docassemble

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою docassemble

docassemble — це безкоштовна платформа з відкритим кодом для створення керованих веб-інтерв'ю, які збирають інформацію від кінцевих користувачів та формують індивідуальні документи, контракти та форми на основі відповідей. Автори пишуть логіку інтерв'ю на YAML, шаблони документів у Markdown або DOCX, та розширюють функціонал за допомогою Python — без розробки власного веб-додатку.

Спочатку розроблений для організацій правової допомоги та юридичних фірм, які автоматизують прийом клієнтів та підготовку документів, docassemble тепер забезпечує роботу експертних систем у сферах комплаєнсу, державних послуг та HR-процесів. Самостійний хостинг на VPS зберігає конфіденційні відповіді інтерв'ю, згенеровані документи та дані клієнтів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожне інтерв'ю чи користувача.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики docassemble

Керовані інтерв'ю

Створюйте розгалужені потоки запитань у YAML, які збирають дані користувача за допомогою доступних, адаптованих для мобільних пристроїв вебформ з умовною логікою.

Складання документів

Генеруйте заповнені документи DOCX, PDF та RTF з відповідей на інтерв'ю, використовуючи шаблони Markdown або Word з автоматичним форматуванням.

Розширюваність Python

Переходьте на повноцінний Python щоразу, коли YAML недостатньо — викликайте зовнішні API, виконуйте обчислення або інтегруйтеся з наявними системами.

Електронні підписи

Збирайте підписи на сенсорних екранах та вбудовуйте їх у згенеровані документи без сторонніх сервісів електронного підпису.

Багатомовна підтримка

Створіть одне інтерв'ю багатьма мовами за допомогою вбудованих інструментів перекладу та форматування дати, чисел і валюти з урахуванням локалі.

Вбудований майданчик

Браузерне середовище розробки з редактором коду, тестуванням у реальному часі та керуванням пакетами дозволяє авторам ітерувати без окремого IDE.

Чому варто запускати docassemble у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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