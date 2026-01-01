docassemble — це безкоштовна платформа з відкритим кодом для створення керованих веб-інтерв'ю, які збирають інформацію від кінцевих користувачів та формують індивідуальні документи, контракти та форми на основі відповідей. Автори пишуть логіку інтерв'ю на YAML, шаблони документів у Markdown або DOCX, та розширюють функціонал за допомогою Python — без розробки власного веб-додатку.

Спочатку розроблений для організацій правової допомоги та юридичних фірм, які автоматизують прийом клієнтів та підготовку документів, docassemble тепер забезпечує роботу експертних систем у сферах комплаєнсу, державних послуг та HR-процесів. Самостійний хостинг на VPS зберігає конфіденційні відповіді інтерв'ю, згенеровані документи та дані клієнтів на інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожне інтерв'ю чи користувача.