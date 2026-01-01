Snapdrop – це надзвичайно простий веб-інструмент для обміну файлами, який спрощує передачу файлів між пристроями. Натхненний Apple AirDrop, але працює на всіх платформах і в усіх браузерах, Snapdrop автоматично виявляє пристрої в одній мережі та забезпечує миттєву однорангову передачу — без облікових записів, встановлення програм і налаштувань.

Розміщення Snapdrop на власному VPS створює приватне, завжди доступне середовище для обміну файлами повністю у вашій інфраструктурі. На відміну від публічного сервісу Snapdrop.net, ваш самостійно розміщений сервіс зберігає всі дані виявлення та передачі у вашій власній мережі, що є критично важливим для організацій, які працюють з конфіденційною інформацією або функціонують у середовищах із суворими вимогами до обробки даних.