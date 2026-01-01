Розгортання Snapdrop в один клік.
Локальний обмін файлами через браузер на кшталт AirDrop — без облікових записів, без додатків, працює на будь-якій платформі.
Виберіть тариф VPS для Snapdrop
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Snapdrop
Snapdrop – це надзвичайно простий веб-інструмент для обміну файлами, який спрощує передачу файлів між пристроями. Натхненний Apple AirDrop, але працює на всіх платформах і в усіх браузерах, Snapdrop автоматично виявляє пристрої в одній мережі та забезпечує миттєву однорангову передачу — без облікових записів, встановлення програм і налаштувань.
Розміщення Snapdrop на власному VPS створює приватне, завжди доступне середовище для обміну файлами повністю у вашій інфраструктурі. На відміну від публічного сервісу Snapdrop.net, ваш самостійно розміщений сервіс зберігає всі дані виявлення та передачі у вашій власній мережі, що є критично важливим для організацій, які працюють з конфіденційною інформацією або функціонують у середовищах із суворими вимогами до обробки даних.
Ключові характеристики Snapdrop
Нульова конфігурація
Пристрої в одній мережі автоматично знаходять один одного — відкрийте браузер, перегляньте свої пристрої та негайно почніть обмін.
Кросплатформна підтримка
Працює на Windows, macOS, Linux, iOS та Android з будь-якого сучасного браузера без встановлення додатків на будь-якому пристрої.
Однорангові перекази
Прямі передачі на базі WebRTC забезпечують переміщення файлів між пристроями без маршрутизації через ваш сервер, максимізуючи швидкість та конфіденційність.
Без обмежень розміру файлів
Передавайте файли будь-якого розміру без обмежень на завантаження чи стиснення, накладених хмарними сервісами обміну.
Облікові записи не потрібні
Повністю анонімний обмін — без реєстрації, без особистої інформації та без постійного зберігання переданих файлів.
Чому варто запускати Snapdrop у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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