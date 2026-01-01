Wealthfolio — це орієнтований на конфіденційність, відкритий трекер інвестицій, який об'єднує активи з кількох брокерів та банків в єдину панель. Він відстежує ефективність портфеля, чистий капітал, дивіденди та дохід, а також порівнює ваші прибутки з індексами, такими як S&P 500 — і все це без надсилання ваших фінансових даних до стороннього хмарного сховища.

Самостійне розміщення Wealthfolio на власному VPS дає вам повний контроль над вашими фінансовими записами. Додаток зберігає все в локальній базі даних SQLite, що робить резервне копіювання простим і усуває абонентську плату. Завдяки підтримці імпорту CSV, симуляцій Монте-Карло для планування виходу на пенсію та вбудованим рекомендаціям щодо ребалансування портфеля, він охоплює весь спектр управління особистими інвестиціями.