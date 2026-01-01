Знижка до 68% на Wealthfolio

Розгорніть Wealthfolio в один клік.

Персональний трекер інвестицій з відкритим вихідним кодом для портфелів, власного капіталу та аналітики фінансової ефективності.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Wealthfolio в один клік.

Виберіть тариф VPS для Wealthfolio

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Wealthfolio

Wealthfolio — це орієнтований на конфіденційність, відкритий трекер інвестицій, який об'єднує активи з кількох брокерів та банків в єдину панель. Він відстежує ефективність портфеля, чистий капітал, дивіденди та дохід, а також порівнює ваші прибутки з індексами, такими як S&P 500 — і все це без надсилання ваших фінансових даних до стороннього хмарного сховища.

Самостійне розміщення Wealthfolio на власному VPS дає вам повний контроль над вашими фінансовими записами. Додаток зберігає все в локальній базі даних SQLite, що робить резервне копіювання простим і усуває абонентську плату. Завдяки підтримці імпорту CSV, симуляцій Монте-Карло для планування виходу на пенсію та вбудованим рекомендаціям щодо ребалансування портфеля, він охоплює весь спектр управління особистими інвестиціями.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Wealthfolio

Мультиброкерська консолідація

Об'єднайте активи від кількох брокерів та банківських рахунків в одну уніфіковану панель, з підтримкою імпорту CSV для легкого початку роботи.

Аналіз ефективності портфоліо

Порівняйте ефективність рахунку з основними індексами, такими як S&P 500, та відстежуйте часово-зважену дохідність протягом усієї вашої інвестиційної історії.

Відстеження чистої вартості

Відстежуйте всі активи та пасиви разом, щоб отримати точну, актуальну картину вашого загального фінансового стану з часом.

Моніторинг дивідендів та доходів

Автоматично відстежуйте дивідендні виплати та процентний дохід по всіх активах, надаючи вам чітке уявлення про потоки пасивного доходу.

Інструменти пенсійного планування

Виконуйте симуляції Монте-Карло та прогнози FIRE, щоб провести стрес-тест вашої стратегії заощаджень і оцінити, коли ви зможете досягти фінансової незалежності.

Ребалансування портфоліо

Встановіть цільові відсотки розподілу активів та отримуйте рекомендації щодо ребалансування, які підтримуватимуть ваш портфель у відповідності до вашої інвестиційної стратегії.

Чому варто запускати Wealthfolio у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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