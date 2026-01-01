Розгорніть Wealthfolio в один клік.
Персональний трекер інвестицій з відкритим вихідним кодом для портфелів, власного капіталу та аналітики фінансової ефективності.
Виберіть тариф VPS для Wealthfolio
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Wealthfolio
Wealthfolio — це орієнтований на конфіденційність, відкритий трекер інвестицій, який об'єднує активи з кількох брокерів та банків в єдину панель. Він відстежує ефективність портфеля, чистий капітал, дивіденди та дохід, а також порівнює ваші прибутки з індексами, такими як S&P 500 — і все це без надсилання ваших фінансових даних до стороннього хмарного сховища.
Самостійне розміщення Wealthfolio на власному VPS дає вам повний контроль над вашими фінансовими записами. Додаток зберігає все в локальній базі даних SQLite, що робить резервне копіювання простим і усуває абонентську плату. Завдяки підтримці імпорту CSV, симуляцій Монте-Карло для планування виходу на пенсію та вбудованим рекомендаціям щодо ребалансування портфеля, він охоплює весь спектр управління особистими інвестиціями.
Ключові характеристики Wealthfolio
Мультиброкерська консолідація
Об'єднайте активи від кількох брокерів та банківських рахунків в одну уніфіковану панель, з підтримкою імпорту CSV для легкого початку роботи.
Аналіз ефективності портфоліо
Порівняйте ефективність рахунку з основними індексами, такими як S&P 500, та відстежуйте часово-зважену дохідність протягом усієї вашої інвестиційної історії.
Відстеження чистої вартості
Відстежуйте всі активи та пасиви разом, щоб отримати точну, актуальну картину вашого загального фінансового стану з часом.
Моніторинг дивідендів та доходів
Автоматично відстежуйте дивідендні виплати та процентний дохід по всіх активах, надаючи вам чітке уявлення про потоки пасивного доходу.
Інструменти пенсійного планування
Виконуйте симуляції Монте-Карло та прогнози FIRE, щоб провести стрес-тест вашої стратегії заощаджень і оцінити, коли ви зможете досягти фінансової незалежності.
Ребалансування портфоліо
Встановіть цільові відсотки розподілу активів та отримуйте рекомендації щодо ребалансування, які підтримуватимуть ваш портфель у відповідності до вашої інвестиційної стратегії.
Чому варто запускати Wealthfolio у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.