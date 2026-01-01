Розгорніть Transmute в один клік.
Конвертер файлів, орієнтований на конфіденційність, який перетворює документи, зображення, аудіо та відео без завантаження їх на сторонні сервери.
Виберіть тариф VPS для Transmute
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Transmute
Transmute – це конвертер файлів з пріоритетом конфіденційності, який перетворює документи, зображення, аудіо та відео між форматами через чистий веб-інтерфейс. Файли обробляються вашим власним самостійно розміщеним екземпляром, а не анонімним хмарним сервісом, тому конфіденційні матеріали ніколи не залишають інфраструктуру, яку ви контролюєте, і немає обмежень на завантаження, водяних знаків або плати за кожне перетворення.
Самостійне розміщення Transmute на VPS надає командам приватний, завжди доступний інструмент конвертації, до якого можна отримати доступ з будь-якого браузера. Це практична альтернатива онлайн-конвертерам з рекламою, які збирають дані, що робить його добре придатним для організацій із суворими вимогами до обробки даних або для тих, хто просто хоче конвертувати формати, не передаючи файли третім сторонам.
Ключові характеристики Transmute
Конверсія з пріоритетом конфіденційності
Файли обробляються повністю на власному самостійно розміщеному екземплярі, тому конфіденційні документи та медіа ніколи не потрапляють на сторонній сервер.
Підтримка багатьох форматів
Конвертуйте документи, зображення, аудіо та відео формати з єдиного інтерфейсу без встановлення настільного програмного забезпечення.
Без обмежень завантаження
Самостійний хостинг усуває обмеження розміру файлів та водяні знаки, накладені безкоштовними онлайн-сервісами конвертації.
Браузерний інтерфейс
Перетягуйте, відпускайте та конвертуйте з будь-якого браузера за допомогою простого інтерфейсу, що не потребує облікового запису для початку роботи.
Повне володіння даними
Запустіть сервіс на власному VPS, щоб мати повний контроль над тим, де зберігаються файли та як довго вони зберігаються.
Чому варто запускати Transmute у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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