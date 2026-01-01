Transmute – це конвертер файлів з пріоритетом конфіденційності, який перетворює документи, зображення, аудіо та відео між форматами через чистий веб-інтерфейс. Файли обробляються вашим власним самостійно розміщеним екземпляром, а не анонімним хмарним сервісом, тому конфіденційні матеріали ніколи не залишають інфраструктуру, яку ви контролюєте, і немає обмежень на завантаження, водяних знаків або плати за кожне перетворення.

Самостійне розміщення Transmute на VPS надає командам приватний, завжди доступний інструмент конвертації, до якого можна отримати доступ з будь-якого браузера. Це практична альтернатива онлайн-конвертерам з рекламою, які збирають дані, що робить його добре придатним для організацій із суворими вимогами до обробки даних або для тих, хто просто хоче конвертувати формати, не передаючи файли третім сторонам.