Розгортання, можливо, за допомогою встановлення в один клік.
Open-source застосунок для керування особистими фінансами та капіталом, що повністю зберігає фінансові дані на сервері.
Виберіть тариф VPS для Maybe
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Maybe
Maybe – це повністю open-source платформа для керування особистими фінансами та капіталом, спочатку створена як стартап за підтримки венчурного капіталу, а згодом випущена під ліцензією AGPLv3. Вона об'єднує банківські рахунки, інвестиційні портфелі, нерухомість та зобов'язання на одній інформаційній панелі, пропонуючи відстеження чистого капіталу, категоризацію транзакцій та планування бюджету. Додаткова інтеграція з OpenAI додає фінансові аналітичні дані на основі ШІ, не роблячи їх обов'язковими.
Розгортання Maybe на власному VPS означає, що конфіденційні фінансові дані ніколи не проходять через сторонні сервери, ви уникаєте повторюваних платежів за SaaS, а також зберігаєте повні можливості експорту та налаштування, які обмежують комерційні платформи.
Ключові характеристики Maybe
Відстеження власного капіталу
Об'єднайте всі рахунки та активи на одній інформаційній панелі з історичними даними та підтримкою кількох валют.
Інвестиційний портфоліо
Відстежуйте акції, криптовалюту та інші інвестиції з автоматичною синхронізацією від великих брокерських компаній та оновленнями в реальному часі.
Категоризація транзакцій
Розумні правила та опціональна автоматизація на базі ШІ класифікують витрати, щоб бюджети залишалися точними без ручних зусиль.
Повна конфіденційність даних
Фінансові дані зберігаються лише на вашому VPS — без доступу третіх сторін, без аналізу реклами, без абонентської плати за SaaS.
Фінансові аналітичні дані ШІ
Використовуйте власний ключ API OpenAI, щоб розблокувати розмовні фінансові поради та автоматичні пропозиції щодо категоризації.
Чому варто запускати Maybe у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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