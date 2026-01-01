Maybe – це повністю open-source платформа для керування особистими фінансами та капіталом, спочатку створена як стартап за підтримки венчурного капіталу, а згодом випущена під ліцензією AGPLv3. Вона об'єднує банківські рахунки, інвестиційні портфелі, нерухомість та зобов'язання на одній інформаційній панелі, пропонуючи відстеження чистого капіталу, категоризацію транзакцій та планування бюджету. Додаткова інтеграція з OpenAI додає фінансові аналітичні дані на основі ШІ, не роблячи їх обов'язковими.

Розгортання Maybe на власному VPS означає, що конфіденційні фінансові дані ніколи не проходять через сторонні сервери, ви уникаєте повторюваних платежів за SaaS, а також зберігаєте повні можливості експорту та налаштування, які обмежують комерційні платформи.