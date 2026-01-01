Розгортання Flowise одним кліком.
Платформа з відкритим вихідним кодом, що не потребує глибоких знань у галузі програмування, для створення потоків оркестрування LLM та ШІ-агентів з візуальним інтерфейсом перетягування.
Виберіть тариф VPS для Flowise
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Flowise
Flowise – це платформа з відкритим кодом, що не потребує глибоких знань у галузі програмування, яка дозволяє розробникам і командам створювати складні ШІ-додатки без глибоких знань програмування. Її візуальний інтерфейс перетягування дозволяє об'єднувати мовні моделі, векторні бази даних, системи пам'яті та зовнішні інструменти в цілісні робочі процеси. Flowise підтримує OpenAI, Anthropic, Google та моделі з відкритим кодом, що робить її гнучкою для різноманітних випадків використання ШІ: від чат-ботів до RAG-додатків та автономних агентів.
Самостійне розміщення Flowise на вашому VPS надає вам повний контроль над вашими ШІ-робочими процесами, даними розмов та інтегрованими базами знань. Ви можете підключатися до внутрішніх баз даних та API, до яких хмарні платформи не мають доступу, та налаштовувати ресурси спеціально для ваших LLM-навантажень без оплати за кожен виклик API або занепокоєння щодо конфіденційності даних.
Ключові характеристики Flowise
Візуальний конструктор потоків
Інтерфейс перетягування для складання складних ШІ-конвеєрів з попередньо створених вузлів без написання коду оркестрації.
Підтримка RAG
Вбудовані можливості генерації з доповненням пошуком з інтеграцією векторної бази даних для створення застосунків ШІ, що базуються на знаннях.
Підтримка кількох ВММ
Підключайтеся до OpenAI, Anthropic, Google, Cohere та локальних моделей з відкритим кодом з єдиного уніфікованого інтерфейсу.
Фреймворки агентів
Створюйте автономних ШІ-агентів, які використовують інструменти, міркують над багатоетапними завданнями та зберігають пам'ять розмов між сесіями.
Інтеграція API
Надайте доступ до будь-якого потоку як кінцевої точки API, щоб вбудувати можливості ШІ безпосередньо у ваші наявні програми та робочі процеси.
Чому варто запускати Flowise у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.