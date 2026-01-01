Flowise – це платформа з відкритим кодом, що не потребує глибоких знань у галузі програмування, яка дозволяє розробникам і командам створювати складні ШІ-додатки без глибоких знань програмування. Її візуальний інтерфейс перетягування дозволяє об'єднувати мовні моделі, векторні бази даних, системи пам'яті та зовнішні інструменти в цілісні робочі процеси. Flowise підтримує OpenAI, Anthropic, Google та моделі з відкритим кодом, що робить її гнучкою для різноманітних випадків використання ШІ: від чат-ботів до RAG-додатків та автономних агентів.

Самостійне розміщення Flowise на вашому VPS надає вам повний контроль над вашими ШІ-робочими процесами, даними розмов та інтегрованими базами знань. Ви можете підключатися до внутрішніх баз даних та API, до яких хмарні платформи не мають доступу, та налаштовувати ресурси спеціально для ваших LLM-навантажень без оплати за кожен виклик API або занепокоєння щодо конфіденційності даних.