WatchState — це інструмент з відкритим вихідним кодом, створений для домогосподарств, які використовують більше одного медіасервера. Замість того, щоб покладатися на Trakt або інші сторонні сервіси, він безпосередньо взаємодіє з API Plex, Jellyfin та Emby, щоб підтримувати узгоджений стан відтворення, позиції відновлення та історію переглядів на всіх підключених бекендах.

Самостійне розміщення WatchState на власному VPS дозволяє повністю контролювати токени облікових записів, дані переглядів та трафік вебхуків. Контейнер постачається з веб-інтерфейсом для додавання бекендів, підтримує синхронізацію «багато-до-багатьох» або односторонню синхронізацію, і поєднує запланований імпорт з подіями вебхуків у реальному часі, щоб зміни поширювалися протягом кількох секунд.