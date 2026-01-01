Розгорніть WatchState в один клік.
Локальний механізм синхронізації, який узгоджує історію переглядів між бекендами Plex, Jellyfin та Emby.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою WatchState
WatchState — це інструмент з відкритим вихідним кодом, створений для домогосподарств, які використовують більше одного медіасервера. Замість того, щоб покладатися на Trakt або інші сторонні сервіси, він безпосередньо взаємодіє з API Plex, Jellyfin та Emby, щоб підтримувати узгоджений стан відтворення, позиції відновлення та історію переглядів на всіх підключених бекендах.
Самостійне розміщення WatchState на власному VPS дозволяє повністю контролювати токени облікових записів, дані переглядів та трафік вебхуків. Контейнер постачається з веб-інтерфейсом для додавання бекендів, підтримує синхронізацію «багато-до-багатьох» або односторонню синхронізацію, і поєднує запланований імпорт з подіями вебхуків у реальному часі, щоб зміни поширювалися протягом кількох секунд.
Ключові характеристики WatchState
Багатобекендна синхронізація
Синхронізуйте стан перегляду багато-до-багатьох або односторонньо між серверами Plex, Jellyfin та Emby з єдиної панелі керування.
Оновлення, керовані вебхуками
Отримуйте події відтворення, паузи та скроблінгу безпосередньо з кожного бекенду, щоб історія переглядів поширювалася за лічені секунди, замість того, щоб чекати сканування.
Багатокористувацькі ідентифікатори
Зіставте кількох користувачів на різних серверах зі спільними ідентифікаторами та синхронізуйте кожного члена сім'ї, не перетинаючи історії.
Портативні резервні копії
Експортуйте повний стан відтворення кожного бекенду у портативний формат, який можна відновити пізніше або перенести на інший сервер.
Бібліотечні перевірки парності
Виявляйте невідповідні, неузгоджені або застарілі записи та виявляйте відмінності між бекендами, щоб можна було виправити метадані до того, як вони спричинять конфлікти синхронізації.
Зіставлення шляху
Зіставляйте елементи за спільними шляхами медіа, коли зовнішні ідентифікатори відсутні або ненадійні, що ідеально підходить для бібліотек, розподілених між кількома бекендами.
Чому варто запускати WatchState у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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