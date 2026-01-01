Cassandra Reaper — це фактично стандартний інструмент з відкритим вихідним кодом для оркестрування відновлень Apache Cassandra у кластерах з одним центром обробки даних та багатосайтових кластерах. Спочатку створений у Spotify та підтримуваний The Last Pickle, Reaper розділяє великі відновлення на керовані одиниці, запускає їх за нагоди на різних вузлах і безпечно відновлює роботу після збоїв — замінюючи крихкі скрипти nodetool, що запускаються за допомогою cron, на керований станом, спостережуваний робочий процес.

Самостійне розміщення Reaper на вашому VPS надає операторам виділену панель керування з веб-інтерфейсом, REST API та кінцевою точкою метрик. Це розгортання включає вузол Apache Cassandra, щоб ви могли негайно підключатися, планувати та виконувати відновлення, а потім реєструвати додаткові виробничі кластери через JMX за потреби.