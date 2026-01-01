Розгорнути Cassandra Reaper в один клік.
Централізований планувальник відновлення та веб-інтерфейс для підтримки кластерів Apache Cassandra у справному та узгодженому стані.
Виберіть тариф VPS для Cassandra Reaper
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cassandra Reaper
Cassandra Reaper — це фактично стандартний інструмент з відкритим вихідним кодом для оркестрування відновлень Apache Cassandra у кластерах з одним центром обробки даних та багатосайтових кластерах. Спочатку створений у Spotify та підтримуваний The Last Pickle, Reaper розділяє великі відновлення на керовані одиниці, запускає їх за нагоди на різних вузлах і безпечно відновлює роботу після збоїв — замінюючи крихкі скрипти nodetool, що запускаються за допомогою cron, на керований станом, спостережуваний робочий процес.
Самостійне розміщення Reaper на вашому VPS надає операторам виділену панель керування з веб-інтерфейсом, REST API та кінцевою точкою метрик. Це розгортання включає вузол Apache Cassandra, щоб ви могли негайно підключатися, планувати та виконувати відновлення, а потім реєструвати додаткові виробничі кластери через JMX за потреби.
Ключові характеристики Cassandra Reaper
Сегментовані ремонти
Розділіть відновлення на невеликі діапазони та виконуйте їх за нагоди між вузлами, щоб уникнути перевантаження кластера.
Планування ремонту
Заплануйте регулярні ремонти для кожного простору ключів з налаштовуваною інтенсивністю, паралелізмом та кількістю сегментів.
Багатокластерне керування
Реєструйте та керуйте відновленнями для кількох кластерів Cassandra з єдиного веб-інтерфейсу та REST API.
Призупинити та відновити
Відновлення із збереженням стану можна призупиняти, відновлювати та продовжувати після перезапусків без втрати прогресу.
Метрики та спостережуваність
Вбудовані метрики Dropwizard відображають хід відновлення, статус сегментів та стан кластера JMX для моніторингу.
Чому варто запускати Cassandra Reaper у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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