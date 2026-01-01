Розгорніть Krayin CRM в один клік.
CRM з відкритим вихідним кодом на Laravel для комплексного керування лідами, контактами, воронками продажів та взаємовідносинами з клієнтами.
Виберіть тариф VPS для Krayin CRM
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою Krayin CRM
Krayin CRM — це безкоштовний фреймворк з відкритим вихідним кодом для управління взаємовідносинами з клієнтами, побудований на Laravel та Vue.js. Він надає відділам продажів повний інструментарій для життєвого циклу клієнта — від захоплення та кваліфікації потенційних клієнтів до відстеження воронки продажів, генерації комерційних пропозицій та післяпродажної діяльності — без ліцензування за користувача або прив'язки до постачальника.
Самостійне розміщення Krayin на власному VPS зберігає кожного потенційного клієнта, контакт, обмін електронними листами та показники доходу в інфраструктурі, яку ви контролюєте, і дозволяє розробникам розширювати CRM за допомогою пакетів Laravel, користувацьких атрибутів та REST API, щоб відповідати тому, як ваша команда фактично продає.
Ключові характеристики Krayin CRM
Візуальні воронки продажів
Перетягуйте лідів через настроювані етапи Канбан, щоб представники та менеджери завжди бачили статус угод з першого погляду.
Управління лідами
Захоплюйте ліди з веб-форм, призначайте відповідальних, оцінюйте за джерелом та перетворюйте кваліфікованих потенційних клієнтів на акаунти та пропозиції.
Власні атрибути
Додавайте індивідуальні поля до потенційних клієнтів, контактів, організацій та пропозицій без написання коду, налаштовуючи CRM під ваш процес продажів.
Пропозиції та товари
Створюйте фірмові пропозиції з вбудованого каталогу продуктів з правилами оподаткування та знижок, а потім відстежуйте їх до успішного закриття.
Email і активності
Записуйте дзвінки, зустрічі та електронні листи до будь-якого запису, з календарними переглядами та нагадуваннями про подальші дії, щоб угоди просувалися.
Веб-форми та APIs
Публікуйте вбудовані веб-форми для збору потенційних клієнтів і використовуйте REST API для синхронізації даних з вашим існуючим маркетинговим стеком.
Чому варто запускати Krayin CRM у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
Перевірка...
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
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Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
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