Krayin CRM — це безкоштовний фреймворк з відкритим вихідним кодом для управління взаємовідносинами з клієнтами, побудований на Laravel та Vue.js. Він надає відділам продажів повний інструментарій для життєвого циклу клієнта — від захоплення та кваліфікації потенційних клієнтів до відстеження воронки продажів, генерації комерційних пропозицій та післяпродажної діяльності — без ліцензування за користувача або прив'язки до постачальника.

Самостійне розміщення Krayin на власному VPS зберігає кожного потенційного клієнта, контакт, обмін електронними листами та показники доходу в інфраструктурі, яку ви контролюєте, і дозволяє розробникам розширювати CRM за допомогою пакетів Laravel, користувацьких атрибутів та REST API, щоб відповідати тому, як ваша команда фактично продає.