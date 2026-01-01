Cloudflared – це клієнтська служба для тунелю Cloudflare, що створює лише вихідні зашифровані з'єднання від вашого VPS до периферійної мережі Cloudflare. Направляючи весь трафік через Cloudflare до того, як він досягне вашого вихідного сервера, ви отримуєте вбудований захист від DDoS-атак та покриття WAF без відкриття вхідних портів брандмауера або розкриття IP-адреси вашого сервера.

Розміщення демона Cloudflared на VPS забезпечує стабільний, постійно активний тунель, який не піддається обмеженням надійності домашніх інтернет-з'єднань. Ваші токени Cloudflare та конфігурація тунелю зберігаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а включений веб-інтерфейс робить початкове налаштування та поточне керування зручним без використання командного рядка.