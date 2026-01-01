Розгортання Cloudflared в один клік.
Демон тунелю Cloudflare, який безпечно надає доступ до сервісів в інтернеті без відкриття портів брандмауера.
Виберіть тариф VPS для Cloudflared
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cloudflared
Cloudflared – це клієнтська служба для тунелю Cloudflare, що створює лише вихідні зашифровані з'єднання від вашого VPS до периферійної мережі Cloudflare. Направляючи весь трафік через Cloudflare до того, як він досягне вашого вихідного сервера, ви отримуєте вбудований захист від DDoS-атак та покриття WAF без відкриття вхідних портів брандмауера або розкриття IP-адреси вашого сервера.
Розміщення демона Cloudflared на VPS забезпечує стабільний, постійно активний тунель, який не піддається обмеженням надійності домашніх інтернет-з'єднань. Ваші токени Cloudflare та конфігурація тунелю зберігаються на інфраструктурі, яку ви контролюєте, а включений веб-інтерфейс робить початкове налаштування та поточне керування зручним без використання командного рядка.
Ключові характеристики Cloudflared
Вхідні порти не потрібні
Усі з'єднання ініціюються з вашого сервера, що усуває необхідність відкривати правила брандмауера або налаштовувати переадресацію портів NAT.
Захист вихідного IP
Трафік надходить на ваш сервер лише через Cloudflare, приховуючи вашу IP-адресу VPS від сканерів та спроб прямих атак.
Вбудований захист від DDoS
Cloudflare поглинає об'ємні атаки на межі, до того, як трафік досягне вихідного сервера.
Інтеграція нульової довіри
З'єднайте тунелі з Cloudflare Access, щоб забезпечити автентифікацію на основі ідентифікації для будь-якого внутрішнього сервісу без VPN.
Веб-налаштування
Керуйте токенами тунелів та маршрутами через вбудований веб-інтерфейс без переходу до командного рядка.
Чому варто запускати Cloudflared у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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