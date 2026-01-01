Знижка до 68% на Apache Tika

Розгорнути Apache Tika за допомогою інсталяції в один клік.

Інструментарій для аналізу вмісту з відкритим вихідним кодом, який виявляє та видобуває метадані та текст з понад тисячі типів файлів.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299  /міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути Apache Tika за допомогою інсталяції в один клік.

Виберіть тариф VPS для Apache Tika

Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819 
299  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049 
399  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739 
549  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079 
1 099  /міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Apache Tika

Apache Tika — це фреймворк для виявлення та аналізу вмісту, який надає єдиний REST API для вилучення тексту, метаданих та структури з понад тисячі форматів файлів, включно з PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, зображеннями, аудіо, відео та архівними файлами. Замість інтеграції десятків бібліотек парсерів для кожного формату, застосунки надсилають необроблені байти на Tika Server і отримують нормалізований вихід.

Самостійне розміщення Tika Server на власному VPS зберігає вміст документів на інфраструктурі, яку ви контролюєте — що важливо для конфіденційних контрактів, внутрішніх записів та регульованих даних — усуваючи при цьому плату за документ та обмеження швидкості, що стягуються розміщеними API для вилучення. Повний образ постачається з Tesseract OCR та GDAL, тому відскановані PDF-файли та файли зображень доступні для пошуку одразу після встановлення.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Apache Tika

Понад тисячу форматів

Аналізуйте PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, зображення, аудіо, відео та десятки архівних форматів через єдиний послідовний REST-інтерфейс.

Вбудоване ОРС

Повний образ включає Tesseract разом з мовними пакетами англійської, французької, німецької, італійської та іспанської мов, тому відскановані PDF-файли та файли зображень створюють текст з можливістю пошуку без додаткових послуг.

Сервер REST API

Кінцеві точки для вилучення тексту, метаданих, визначення мови та ідентифікації MIME-типу дозволяють будь-якому бекенду інтегрувати обробку документів за допомогою простого HTTP POST.

Визначення мови

Автоматично визначайте мову будь-якого витягнутого тексту, що уможливлює подальшу індексацію для пошуку, переклад та маршрутизацію потоків без об'єднання додаткових бібліотек.

Конвеєр готовий

Виступає етапом вилучення для пошукових платформ, інтеграції RAG, робочих процесів електронного виявлення та систем цифрового збереження, яким потрібен нормалізований текст з різнорідних документів.

Чому варто запускати Apache Tika у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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