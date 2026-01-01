Apache Tika — це фреймворк для виявлення та аналізу вмісту, який надає єдиний REST API для вилучення тексту, метаданих та структури з понад тисячі форматів файлів, включно з PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, зображеннями, аудіо, відео та архівними файлами. Замість інтеграції десятків бібліотек парсерів для кожного формату, застосунки надсилають необроблені байти на Tika Server і отримують нормалізований вихід.

Самостійне розміщення Tika Server на власному VPS зберігає вміст документів на інфраструктурі, яку ви контролюєте — що важливо для конфіденційних контрактів, внутрішніх записів та регульованих даних — усуваючи при цьому плату за документ та обмеження швидкості, що стягуються розміщеними API для вилучення. Повний образ постачається з Tesseract OCR та GDAL, тому відскановані PDF-файли та файли зображень доступні для пошуку одразу після встановлення.