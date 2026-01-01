Розгорнути Apache Tika за допомогою інсталяції в один клік.
Інструментарій для аналізу вмісту з відкритим вихідним кодом, який виявляє та видобуває метадані та текст з понад тисячі типів файлів.
Виберіть тариф VPS для Apache Tika
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Apache Tika
Apache Tika — це фреймворк для виявлення та аналізу вмісту, який надає єдиний REST API для вилучення тексту, метаданих та структури з понад тисячі форматів файлів, включно з PDF, Microsoft Office, OpenDocument, EPUB, зображеннями, аудіо, відео та архівними файлами. Замість інтеграції десятків бібліотек парсерів для кожного формату, застосунки надсилають необроблені байти на Tika Server і отримують нормалізований вихід.
Самостійне розміщення Tika Server на власному VPS зберігає вміст документів на інфраструктурі, яку ви контролюєте — що важливо для конфіденційних контрактів, внутрішніх записів та регульованих даних — усуваючи при цьому плату за документ та обмеження швидкості, що стягуються розміщеними API для вилучення. Повний образ постачається з Tesseract OCR та GDAL, тому відскановані PDF-файли та файли зображень доступні для пошуку одразу після встановлення.
Ключові характеристики Apache Tika
Понад тисячу форматів
Аналізуйте PDF, Office, OpenDocument, EPUB, HTML, RTF, MBOX, зображення, аудіо, відео та десятки архівних форматів через єдиний послідовний REST-інтерфейс.
Вбудоване ОРС
Повний образ включає Tesseract разом з мовними пакетами англійської, французької, німецької, італійської та іспанської мов, тому відскановані PDF-файли та файли зображень створюють текст з можливістю пошуку без додаткових послуг.
Сервер REST API
Кінцеві точки для вилучення тексту, метаданих, визначення мови та ідентифікації MIME-типу дозволяють будь-якому бекенду інтегрувати обробку документів за допомогою простого HTTP POST.
Визначення мови
Автоматично визначайте мову будь-якого витягнутого тексту, що уможливлює подальшу індексацію для пошуку, переклад та маршрутизацію потоків без об'єднання додаткових бібліотек.
Конвеєр готовий
Виступає етапом вилучення для пошукових платформ, інтеграції RAG, робочих процесів електронного виявлення та систем цифрового збереження, яким потрібен нормалізований текст з різнорідних документів.
Чому варто запускати Apache Tika у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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