Встановлення FreshRSS в один клік.
Легкий самостійний агрегатор RSS-каналів для керування всіма улюбленими вебсайтами та джерелами новин в одному місці.
Виберіть тариф VPS для FreshRSS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою FreshRSS
FreshRSS — це безплатний агрегатор RSS- та Atom-каналів із власним хостингом, який об'єднує всі ваші джерела інформації в єдиний, швидкий інтерфейс для читання. Створений на PHP і вимагаючи мінімальних ресурсів, він підтримує багатокористувацькі розгортання, розширені комбінації клавіш, розширену фільтрацію та повне отримання вмісту статей — тож вам ніколи не доведеться відвідувати кожне джерело окремо. Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв та сумісність з API сторонніх читачів, таких як Reeder і NetNewsWire, роблять його повноцінною заміною для припинених сервісів, як-от Google Reader.
Розміщення FreshRSS на вашому VPS означає цілодобове оновлення каналів незалежно від вашого локального інтернет-з'єднання, повну конфіденційність ваших звичок читання та відсутність алгоритму, який вирішує, що ви бачите. Ваші ретельно підібрані підписки та історія читання зберігаються в постійному сховищі, у безпеці під час оновлень контейнера.
Ключові характеристики FreshRSS
Підтримка кількох користувачів
Створюйте окремі облікові записи з індивідуальними підписками та налаштуваннями читання, що робить його придатним для сімей та команд.
Розширена фільтрація
Фільтруйте статті за ключовими словами, авторами або власними правилами та шукайте по всіх стрічках, щоб миттєво знайти будь-який вміст.
Сторонні API зчитувачів
Сумісний з API Fever та Google Reader, щоб популярні мобільні додатки, такі як Reeder та Unread, могли синхронізуватися з вашим екземпляром.
Отримання повної статті
Отримуйте повний вміст статей для стрічок, які публікують лише короткі огляди, зберігаючи все читабельним в межах одного інтерфейсу.
OPML імпорт і експорт
Перенесіть підписки з будь-якого RSS-читача, використовуючи стандартні файли OPML, без потреби ручного введення.
Чому варто запускати FreshRSS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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