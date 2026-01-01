FreshRSS — це безплатний агрегатор RSS- та Atom-каналів із власним хостингом, який об'єднує всі ваші джерела інформації в єдиний, швидкий інтерфейс для читання. Створений на PHP і вимагаючи мінімальних ресурсів, він підтримує багатокористувацькі розгортання, розширені комбінації клавіш, розширену фільтрацію та повне отримання вмісту статей — тож вам ніколи не доведеться відвідувати кожне джерело окремо. Адаптивний дизайн для мобільних пристроїв та сумісність з API сторонніх читачів, таких як Reeder і NetNewsWire, роблять його повноцінною заміною для припинених сервісів, як-от Google Reader.

Розміщення FreshRSS на вашому VPS означає цілодобове оновлення каналів незалежно від вашого локального інтернет-з'єднання, повну конфіденційність ваших звичок читання та відсутність алгоритму, який вирішує, що ви бачите. Ваші ретельно підібрані підписки та історія читання зберігаються в постійному сховищі, у безпеці під час оновлень контейнера.