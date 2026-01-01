Kiwix-serve — це офіційний HTTP-сервер проєкту Kiwix, який перетворює ZIM-архіви на швидку бібліотеку з можливістю пошуку та доступу через браузер. ZIM — це відкритий стиснутий формат архіву, який зберігає цілі вебсайти — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy та сотні інших — для повністю офлайн-читання.

Самостійне розміщення Kiwix-serve на VPS надає вам постійну, завжди доступну онлайн довідкову бібліотеку, яка не залежить від публічного інтернету, часу безвідмовної роботи оригінального сайту або платних підписок. Завантажте ZIM-файли в том даних з офіційної бібліотеки Kiwix, і сервер миттєво їх перезавантажить, надаючи єдиний веб-інтерфейс з повнотекстовим пошуком по кожному завантаженому вами архіву.