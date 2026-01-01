Встановіть Kiwix-serve в один клік.
Самостійно розміщений офлайн-читач для Вікіпедії, Гутенберга, Stack Exchange та тисяч ZIM-архівів.
Виберіть тариф VPS для Kiwix-serve
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kiwix-serve
Kiwix-serve — це офіційний HTTP-сервер проєкту Kiwix, який перетворює ZIM-архіви на швидку бібліотеку з можливістю пошуку та доступу через браузер. ZIM — це відкритий стиснутий формат архіву, який зберігає цілі вебсайти — Wikipedia, Project Gutenberg, Stack Exchange, TED talks, MDN, Khan Academy та сотні інших — для повністю офлайн-читання.
Самостійне розміщення Kiwix-serve на VPS надає вам постійну, завжди доступну онлайн довідкову бібліотеку, яка не залежить від публічного інтернету, часу безвідмовної роботи оригінального сайту або платних підписок. Завантажте ZIM-файли в том даних з офіційної бібліотеки Kiwix, і сервер миттєво їх перезавантажить, надаючи єдиний веб-інтерфейс з повнотекстовим пошуком по кожному завантаженому вами архіву.
Ключові характеристики Kiwix-serve
Гаряче перезавантаження бібліотеки ZIM
Помістіть нові файли ZIM у том даних, і kiwix-serve автоматично їх підхоплює за допомогою вбудованого монітора бібліотеки — перезапуски не потрібні.
Повнотекстовий пошук
Шукайте в кожному завантаженому архіві за допомогою інтегрованого повнотекстового індексу, включно з підказками під час набору для швидкого пошуку у Вікіпедії або будь-якому іншому ZIM.
Власний контент
Оберіть будь-який ZIM з офіційного каталогу Kiwix — повна Вікіпедія, Проєкт Гутенберг, дампи Stack Exchange, MDN, Khan Academy, TED та багато інших довідкових архівів.
Оптимізований для читання офлайн
ZIM-стиснення забезпечує мале використання сховища та швидкий пошук, тому один VPS може обслуговувати масивні довідкові архіви без зовнішніх залежностей.
Вбудований каталог OPDS
Надає доступ до OPDS-стрічки вашої бібліотеки, щоб мобільні та десктопні читалки Kiwix могли знаходити та завантажувати назви безпосередньо з вашого сервера.
Ініціалізовано під час першого завантаження
Необов'язкова URL-адреса для завантаження ZIM автоматично завантажує ваш перший архів під час розгортання, тому сервер стає доступним для перегляду, щойно він з'являється в мережі.
Чому варто запускати Kiwix-serve у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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