Розгорніть Ombi в один клік.
Самостійна система запитів для Plex, Emby та Jellyfin — користувачі запитують фільми та серіали, ви схвалюєте та автоматично виконуєте.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Ombi
Ombi — це стандартна система запитів із самостійним розміщенням для домогосподарств, які використовують Plex, Emby або Jellyfin. Користувачі входять за допомогою наявного облікового запису медіасервера та запитують фільми, телешоу, музичні альбоми та 4K-контент через витончений веб-інтерфейс, зручний для мобільних пристроїв. Кожен запит надходить до настроюваної черги схвалення, потім автоматично пересилає схвалені елементи до Sonarr, Radarr, Lidarr або CouchPotato для виконання.
Самостійне розміщення Ombi на VPS надає користувачам чистий канал "спершу запитай" до медіатеки та єдине місце для схвалення, відхилення або пакетної обробки вхідних запитів — без розкриття панелей адміністратора Arr домогосподарству.
Ключові характеристики Ombi
Вхід у Plex, Emby та Jellyfin
Користувачі входять за допомогою своїх наявних облікових даних медіасервера, тому немає окремого облікового запису для керування, і дозволи залишаються синхронізованими.
Запити на фільми, ТБ, музику та 4K
Квоти за категоріями, обмеження для користувачів та правила затвердження дозволяють налаштувати те, що може запитувати кожен глядач, без ручного контролю.
Автоматичне виконання через Arr
Схвалені запити надходять безпосередньо до Sonarr, Radarr та Lidarr через їхні REST API, тому вміст завантажується, обробляється та потрапляє до бібліотеки автоматично.
Запит сповіщень
Discord, Pushover, Pushbullet, Telegram, Slack, електронна пошта та push-сповіщення мобільних додатків дозволяють адміністраторам та користувачам залишатися синхронізованими в міру виконання запитів.
Оптимізовані під мобільні інтерфейс та додатки
Витончений адаптивний веб-інтерфейс, а також супутні програми для iOS та Android дозволяють членам домогосподарства запитувати та відстежувати контент з будь-якого пристрою.
Чому варто запускати Ombi у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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