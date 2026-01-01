Ombi — це стандартна система запитів із самостійним розміщенням для домогосподарств, які використовують Plex, Emby або Jellyfin. Користувачі входять за допомогою наявного облікового запису медіасервера та запитують фільми, телешоу, музичні альбоми та 4K-контент через витончений веб-інтерфейс, зручний для мобільних пристроїв. Кожен запит надходить до настроюваної черги схвалення, потім автоматично пересилає схвалені елементи до Sonarr, Radarr, Lidarr або CouchPotato для виконання.

Самостійне розміщення Ombi на VPS надає користувачам чистий канал "спершу запитай" до медіатеки та єдине місце для схвалення, відхилення або пакетної обробки вхідних запитів — без розкриття панелей адміністратора Arr домогосподарству.