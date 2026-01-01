LavinMQ — це легкий, високопродуктивний брокер повідомлень, побудований на основі протоколу AMQP 0-9-1. Розроблений з урахуванням пропускної здатності, він демонструє продуктивність до одного мільйона повідомлень на секунду, при цьому підтримуючи низьке споживання пам'яті та ЦП, що робить його ідеальним вибором для команд, яким потрібен надійний обмін повідомленнями без значних інфраструктурних витрат.

Самостійне розміщення LavinMQ на вашому VPS надає вам повний контроль над вашою інфраструктурою обміну повідомленнями. Він підтримує прямі, тематичні, віялові та розширені типи обміну, а також кластеризацію, федерацію, потокові черги, MQTT та моніторинг Prometheus — усе необхідне для конвеєрів обміну повідомленнями виробничого рівня.