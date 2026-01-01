Розгорнути LavinMQ в один клік.
Високопродуктивний брокер повідомлень AMQP, що доставляє до одного мільйона повідомлень за секунду, з вбудованим веб-інтерфейсом керування.
Виберіть тариф VPS для LavinMQ
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою LavinMQ
LavinMQ — це легкий, високопродуктивний брокер повідомлень, побудований на основі протоколу AMQP 0-9-1. Розроблений з урахуванням пропускної здатності, він демонструє продуктивність до одного мільйона повідомлень на секунду, при цьому підтримуючи низьке споживання пам'яті та ЦП, що робить його ідеальним вибором для команд, яким потрібен надійний обмін повідомленнями без значних інфраструктурних витрат.
Самостійне розміщення LavinMQ на вашому VPS надає вам повний контроль над вашою інфраструктурою обміну повідомленнями. Він підтримує прямі, тематичні, віялові та розширені типи обміну, а також кластеризацію, федерацію, потокові черги, MQTT та моніторинг Prometheus — усе необхідне для конвеєрів обміну повідомленнями виробничого рівня.
Ключові характеристики LavinMQ
Висока пропускна здатність
Протестований на швидкості до одного мільйона повідомлень за секунду, LavinMQ забезпечує виняткову продуктивність для вимогливих робочих навантажень обміну повідомленнями.
Підтримка AMQP та MQTT
Нативно підтримує протоколи AMQP 0-9-1 та MQTT, що робить його сумісним з широким спектром клієнтів обміну повідомленнями та бібліотек.
Веб-інтерфейс управління
Вбудований інтерфейс керування дозволяє відстежувати черги, обміни, з'єднання та швидкість повідомлень з будь-якого браузера.
Розширені Типи обміну
Підтримує прямі, тематичні, віялові, з узгодженим хешуванням, недоставлені та відкладені обміни повідомленнями для гнучкої логіки маршрутизації.
Кластеризація та Федерація
Масштабуйте горизонтально з вбудованою підтримкою кластеризації та федерації для розподілених розгортань з високою доступністю.
Інтеграція Prometheus
Надає метрики для збору Prometheus, забезпечуючи безперешкодну інтеграцію з панелями Grafana та конвеєрами сповіщень.
Чому варто запускати LavinMQ у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.