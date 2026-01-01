Розгорніть SoulSync в один клік.
Автоматизована платформа для пошуку музики та керування колекцією, яка поєднує потокові сервіси з вашою самостійно розміщеною бібліотекою.
Виберіть тариф VPS для SoulSync
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SoulSync
SoulSync – це інтелектуальна платформа для керування музикою, яка підключає ваші стрімінгові акаунти — Spotify, Tidal, Qobuz та Deezer — до вашої самостійно розміщеної музичної бібліотеки. Вона автоматично дублює плейлисти, відстежує нові релізи виконавців, збагачує метадані за допомогою десяти паралельних фонових процесів та впорядковує завантажені файли, використовуючи ваші бажані правила іменування.
На відміну від пасивних медіасерверів, SoulSync активно керує вашою колекцією: вона генерує персоналізовані плейлисти для відкриття нової музики, синхронізує історію прослуховувань та інтегрується з Plex, Jellyfin або Navidrome, щоб ваша локальна бібліотека відповідала вашим стрімінговим уподобанням. Самостійне розміщення зберігає ваші дані про прослуховування приватними, а вашу колекцію — повністю під вашим контролем.
Ключові характеристики SoulSync
Синхронізація стрімінгового сервісу
Віддзеркалюйте плейлисти зі Spotify, Tidal, Qobuz та Deezer безпосередньо у локальну музичну бібліотеку з автоматичними оновленнями.
Моніторинг релізів художника
Відстежуйте улюблених виконавців та автоматично завантажуйте нові релізи, щойно вони з'являться на підключених стрімінгових платформах.
Збагачення метаданих
Десять паралельних фонових процесів витягують обкладинки, тексти пісень та теги з MusicBrainz, Spotify, Genius та LRClib, щоб ваша колекція була добре організована.
Інтеграція медіасервера
Підключіться до Plex, Jellyfin або Navidrome, щоб ваша локальна бібліотека залишалася синхронізованою з вашою історією переглядів та списками відтворення.
Плейлисти відкриттів
Створюйте персоналізовані плейлисти — Release Radar, Discovery Weekly, а також мікси за десятиліттями чи жанрами — на основі того, що ви слухаєте.
Чому варто запускати SoulSync у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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