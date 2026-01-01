Знижка до 68% на SoulSync

Розгорніть SoulSync в один клік.

Автоматизована платформа для пошуку музики та керування колекцією, яка поєднує потокові сервіси з вашою самостійно розміщеною бібліотекою.

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Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть SoulSync в один клік.

Виберіть тариф VPS для SoulSync

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою SoulSync

SoulSync – це інтелектуальна платформа для керування музикою, яка підключає ваші стрімінгові акаунти — Spotify, Tidal, Qobuz та Deezer — до вашої самостійно розміщеної музичної бібліотеки. Вона автоматично дублює плейлисти, відстежує нові релізи виконавців, збагачує метадані за допомогою десяти паралельних фонових процесів та впорядковує завантажені файли, використовуючи ваші бажані правила іменування.

На відміну від пасивних медіасерверів, SoulSync активно керує вашою колекцією: вона генерує персоналізовані плейлисти для відкриття нової музики, синхронізує історію прослуховувань та інтегрується з Plex, Jellyfin або Navidrome, щоб ваша локальна бібліотека відповідала вашим стрімінговим уподобанням. Самостійне розміщення зберігає ваші дані про прослуховування приватними, а вашу колекцію — повністю під вашим контролем.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики SoulSync

Синхронізація стрімінгового сервісу

Віддзеркалюйте плейлисти зі Spotify, Tidal, Qobuz та Deezer безпосередньо у локальну музичну бібліотеку з автоматичними оновленнями.

Моніторинг релізів художника

Відстежуйте улюблених виконавців та автоматично завантажуйте нові релізи, щойно вони з'являться на підключених стрімінгових платформах.

Збагачення метаданих

Десять паралельних фонових процесів витягують обкладинки, тексти пісень та теги з MusicBrainz, Spotify, Genius та LRClib, щоб ваша колекція була добре організована.

Інтеграція медіасервера

Підключіться до Plex, Jellyfin або Navidrome, щоб ваша локальна бібліотека залишалася синхронізованою з вашою історією переглядів та списками відтворення.

Плейлисти відкриттів

Створюйте персоналізовані плейлисти — Release Radar, Discovery Weekly, а також мікси за десятиліттями чи жанрами — на основі того, що ви слухаєте.

Чому варто запускати SoulSync у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

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