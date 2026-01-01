SoulSync – це інтелектуальна платформа для керування музикою, яка підключає ваші стрімінгові акаунти — Spotify, Tidal, Qobuz та Deezer — до вашої самостійно розміщеної музичної бібліотеки. Вона автоматично дублює плейлисти, відстежує нові релізи виконавців, збагачує метадані за допомогою десяти паралельних фонових процесів та впорядковує завантажені файли, використовуючи ваші бажані правила іменування.

На відміну від пасивних медіасерверів, SoulSync активно керує вашою колекцією: вона генерує персоналізовані плейлисти для відкриття нової музики, синхронізує історію прослуховувань та інтегрується з Plex, Jellyfin або Navidrome, щоб ваша локальна бібліотека відповідала вашим стрімінговим уподобанням. Самостійне розміщення зберігає ваші дані про прослуховування приватними, а вашу колекцію — повністю під вашим контролем.