Розгортайте Zen в один клік.
Мінімалістичний застосунок для самостійного ведення нотаток з розміткою, повнотекстовим пошуком BM25 та офлайн-доступом PWA.
Виберіть тариф VPS для Zen
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Zen
Zen — це мінімалістичний застосунок для створення нотаток із можливістю самостійного розміщення, створений як єдиний легкий бінарний файл Go, що використовує лише близько 20 МБ пам'яті. Нотатки зберігаються у форматі markdown в SQLite з повнотекстовим пошуком BM25, організацією на основі тегів, підсвічуванням синтаксису блоків коду та клавіатурними скороченнями для швидкої навігації.
Самостійне розміщення Zen на VPS зберігає всі нотатки приватними на вашій власній інфраструктурі без плати за хмарну синхронізацію або доступу третіх сторін. Підтримка офлайн PWA означає, що нотатки доступні навіть без підключення до інтернету, а мінімальне використання ресурсів дозволяє Zen комфортно працювати поряд з іншими сервісами на невеликому VPS.
Ключові характеристики Zen
Нотатки Markdown
Пишіть нотатки у стандартному Markdown з підтримкою блоків коду, комбінаціями клавіш для форматування та чистим режимом попереднього перегляду.
Повнотекстовий пошук BM25
Миттєво знаходьте нотатки за допомогою повнотекстового пошуку з ранжуванням BM25, який спочатку повертає найрелевантніші результати.
Організація тегів
Організовуйте нотатки тегами для гнучкої категоризації без жорстких ієрархій папок.
Офлайн PWA
Встановіть Zen як прогресивний веб-додаток для офлайн-доступу до ваших нотаток без підключення до інтернету.
Мінімальне використання ресурсів
Створений як єдиний бінарний файл Go, що використовує ~20 МБ ОЗП, Zen ефективно працює навіть на найменшому VPS поряд з іншими службами.
Чому варто запускати Zen у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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