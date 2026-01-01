Zen — це мінімалістичний застосунок для створення нотаток із можливістю самостійного розміщення, створений як єдиний легкий бінарний файл Go, що використовує лише близько 20 МБ пам'яті. Нотатки зберігаються у форматі markdown в SQLite з повнотекстовим пошуком BM25, організацією на основі тегів, підсвічуванням синтаксису блоків коду та клавіатурними скороченнями для швидкої навігації.

Самостійне розміщення Zen на VPS зберігає всі нотатки приватними на вашій власній інфраструктурі без плати за хмарну синхронізацію або доступу третіх сторін. Підтримка офлайн PWA означає, що нотатки доступні навіть без підключення до інтернету, а мінімальне використання ресурсів дозволяє Zen комфортно працювати поряд з іншими сервісами на невеликому VPS.