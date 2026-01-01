ezBookKeeping — це легкий персональний фінансовий додаток з відкритим вихідним кодом, розроблений для швидкого, безперешкодного відстеження щоденних витрат. Створений як єдиний контейнер зі сховищем SQLite, він комфортно працює на мінімальному обладнанні — від Raspberry Pi до невеликого VPS — без необхідності в сервері баз даних.

На відміну від більш складних інструментів подвійного запису, ezBookKeeping зосереджується на тому, що насправді потрібно більшості людей: чистий інтерфейс, орієнтований на мобільні пристрої, для швидкого запису транзакцій, візуалізації витрат за категоріями та контролю особистих бюджетів. Самостійний хостинг зберігає історію транзакцій повністю приватною, без того, щоб сторонні фінансові додатки бачили дані про витрати.