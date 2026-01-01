Розгорніть ezBookKeeping в один клік.
Легкий, самостійно розміщений трекер особистих фінансів з мобільним інтерфейсом, графіками та скануванням чеків.
Виберіть тариф VPS для ezBookKeeping
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою ezBookKeeping
ezBookKeeping — це легкий персональний фінансовий додаток з відкритим вихідним кодом, розроблений для швидкого, безперешкодного відстеження щоденних витрат. Створений як єдиний контейнер зі сховищем SQLite, він комфортно працює на мінімальному обладнанні — від Raspberry Pi до невеликого VPS — без необхідності в сервері баз даних.
На відміну від більш складних інструментів подвійного запису, ezBookKeeping зосереджується на тому, що насправді потрібно більшості людей: чистий інтерфейс, орієнтований на мобільні пристрої, для швидкого запису транзакцій, візуалізації витрат за категоріями та контролю особистих бюджетів. Самостійний хостинг зберігає історію транзакцій повністю приватною, без того, щоб сторонні фінансові додатки бачили дані про витрати.
Ключові характеристики ezBookKeeping
Мобільно-орієнтований PWA
Встановіть ezBookKeeping як прогресивний веб-додаток на будь-який телефон для нативного обліку витрат без завантаження з магазину додатків.
OCR-сканування квитанцій
Скануйте паперові квитанції, щоб автоматично витягувати суми транзакцій та продавців, що дозволяє скоротити ручне введення даних.
Мультивалютна підтримка
Відстежуйте витрати у різних валютах з автоматичною конвертацією валютних курсів для подорожей та міжнародних витрат.
Діаграми і статистика
Візуалізуйте тенденції витрат за категоріями, рахунками та періодами за допомогою вбудованих діаграм та зведеної статистики.
CSV і Alipay імпорт
Імпорт історії транзакцій з файлів CSV та основних платіжних платформ, зокрема Alipay та WeChat Pay.
Чому варто запускати ezBookKeeping у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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