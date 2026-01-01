Знижка до 68% на Locust

Розгорніть Locust в один клік.

Скриптований фреймворк для навантажувального тестування на Python для симуляції одночасних користувачів з веб-панеллю моніторингу в реальному часі.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Locust в один клік.

Виберіть тариф VPS для Locust

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Locust

Locust — це інструмент для навантажувального тестування з відкритим вихідним кодом на базі Python, який дозволяє інженерним командам визначати поведінку користувачів у простому коді Python та відтворювати мільйони одночасних запитів до будь-якого цільового об'єкта HTTP або користувацького протоколу. На відміну від інструментів, орієнтованих на графічний інтерфейс, сценарії Locust — це скрипти, що контролюються версіями, що робить тести легкими для перегляду, параметризації та інтеграції в конвеєри CI/CD.

Вбудований веб-інтерфейс користувача показує пропускну здатність у реальному часі, процентилі часу відгуку та частоту помилок під час виконання тестів, і дозволяє збільшувати або зменшувати кількість користувачів у реальному часі без перезапуску. Самостійне розміщення Locust на вашому VPS утримує тестовий трафік та облікові дані поза інфраструктурою сторонніх SaaS-провайдерів і дозволяє розміщувати генератор навантаження близько до цільової системи, щоб мінімізувати штучну затримку мережі.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Locust

Locust-файли Python

Створюйте тестові сценарії як прості класи Python з повним доступом до стандартної бібліотеки та сторонніх пакетів, забезпечуючи контроль версій та інтеграцію CI.

Веб-дашборд у реальному часі

Відстежуйте запити за секунду, відсотки часу відповіді та показники збоїв у реальному часі у вашому браузері, а також коригуйте кількість одночасних користувачів без зупинки тесту.

Розподілена генерація навантаження

Додайте робочі вузли для координації навантаження з кількох машин, масштабуючи до мільйонів одночасних користувачів зі зведеною статистикою, зібраною централізовано.

Підтримка будь-якого протоколу

Тестуйте REST API, WebSockets, gRPC та власні протоколи TCP, розширюючи базовий клас User будь-якою бібліотекою Python.

Безголовий режим CI

Виконуйте тести неінтерактивно з налаштовуваними порогами проходження/невдачі для показників відмов та затримки, щоб автоматично контролювати розгортання у вашому конвеєрі.

Чому варто запускати Locust у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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