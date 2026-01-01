Locust — це інструмент для навантажувального тестування з відкритим вихідним кодом на базі Python, який дозволяє інженерним командам визначати поведінку користувачів у простому коді Python та відтворювати мільйони одночасних запитів до будь-якого цільового об'єкта HTTP або користувацького протоколу. На відміну від інструментів, орієнтованих на графічний інтерфейс, сценарії Locust — це скрипти, що контролюються версіями, що робить тести легкими для перегляду, параметризації та інтеграції в конвеєри CI/CD.

Вбудований веб-інтерфейс користувача показує пропускну здатність у реальному часі, процентилі часу відгуку та частоту помилок під час виконання тестів, і дозволяє збільшувати або зменшувати кількість користувачів у реальному часі без перезапуску. Самостійне розміщення Locust на вашому VPS утримує тестовий трафік та облікові дані поза інфраструктурою сторонніх SaaS-провайдерів і дозволяє розміщувати генератор навантаження близько до цільової системи, щоб мінімізувати штучну затримку мережі.