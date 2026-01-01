Розгорніть Locust в один клік.
Скриптований фреймворк для навантажувального тестування на Python для симуляції одночасних користувачів з веб-панеллю моніторингу в реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Locust
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Locust
Locust — це інструмент для навантажувального тестування з відкритим вихідним кодом на базі Python, який дозволяє інженерним командам визначати поведінку користувачів у простому коді Python та відтворювати мільйони одночасних запитів до будь-якого цільового об'єкта HTTP або користувацького протоколу. На відміну від інструментів, орієнтованих на графічний інтерфейс, сценарії Locust — це скрипти, що контролюються версіями, що робить тести легкими для перегляду, параметризації та інтеграції в конвеєри CI/CD.
Вбудований веб-інтерфейс користувача показує пропускну здатність у реальному часі, процентилі часу відгуку та частоту помилок під час виконання тестів, і дозволяє збільшувати або зменшувати кількість користувачів у реальному часі без перезапуску. Самостійне розміщення Locust на вашому VPS утримує тестовий трафік та облікові дані поза інфраструктурою сторонніх SaaS-провайдерів і дозволяє розміщувати генератор навантаження близько до цільової системи, щоб мінімізувати штучну затримку мережі.
Ключові характеристики Locust
Locust-файли Python
Створюйте тестові сценарії як прості класи Python з повним доступом до стандартної бібліотеки та сторонніх пакетів, забезпечуючи контроль версій та інтеграцію CI.
Веб-дашборд у реальному часі
Відстежуйте запити за секунду, відсотки часу відповіді та показники збоїв у реальному часі у вашому браузері, а також коригуйте кількість одночасних користувачів без зупинки тесту.
Розподілена генерація навантаження
Додайте робочі вузли для координації навантаження з кількох машин, масштабуючи до мільйонів одночасних користувачів зі зведеною статистикою, зібраною централізовано.
Підтримка будь-якого протоколу
Тестуйте REST API, WebSockets, gRPC та власні протоколи TCP, розширюючи базовий клас User будь-якою бібліотекою Python.
Безголовий режим CI
Виконуйте тести неінтерактивно з налаштовуваними порогами проходження/невдачі для показників відмов та затримки, щоб автоматично контролювати розгортання у вашому конвеєрі.
Чому варто запускати Locust у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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