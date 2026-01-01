Знижка до 68% на GeoServer

Розгорніть GeoServer в один клік.

Відкритий геопросторовий сервер, який публікує карти та просторові дані через стандарти OGC, такі як WMS, WFS та WCS.

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VPS на основі ШІ
299/міс.
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Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть GeoServer в один клік.

Виберіть тариф VPS для GeoServer

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою GeoServer

GeoServer — це сервер Java з відкритим вихідним кодом, що дозволяє публікувати, поширювати та редагувати геопросторові дані, використовуючи відкриті стандарти OGC. Він читає векторні та растрові джерела з PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF та десятків інших форматів, а потім надає їх через кінцеві точки Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service та Web Processing Service, які може використовувати будь-який клієнт ГІС або бібліотека веб-картографування.

Самостійний хостинг GeoServer на власному VPS зберігає власні набори даних, стилі шарів та правила доступу в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожен шар та без обмежень на завантаження. Адміністративна консоль на основі браузера дозволяє додавати сховища, налаштовувати шари та оптимізувати кешування, не торкаючись XML, тоді як постійний каталог даних зберігається після перезапусків контейнерів та оновлень.

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Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики GeoServer

Підтримка стандартів OGC

Надає кінцеві точки WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS та OGC API, щоб будь-який сумісний зі стандартами ГІС або клієнт веб-картографування міг підключатися без спеціальних адаптерів.

Багато джерел даних

Читає PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID та інші векторні та растрові формати з одного сервера.

Налаштування стилю карти

Стилізуйте шари за допомогою правил SLD або CSS, переглядайте їх у реальному часі в консолі адміністратора та повторно використовуйте ті самі стилі для різних карт і кешів тайлів.

Вбудоване кешування тайлів

Інтегрований GeoWebCache попередньо рендерить та обслуговує тайли карт, тому важкі шари WMS залишаються швидкими під навантаженням без додаткового сервісу кешування.

Консоль адміністратора браузера

Налаштовуйте робочі простори, сховища даних, шари та правила доступу з веб-інтерфейсу без редагування XML або перезапуску сервера.

Безпечний доступ до шару

Правила безпеки на рівні шарів та служб з автентифікацією на основі ролей забезпечують обмежений доступ до конфіденційних наборів даних лише для відповідних користувачів та клієнтів.

Чому варто запускати GeoServer у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

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