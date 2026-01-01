GeoServer — це сервер Java з відкритим вихідним кодом, що дозволяє публікувати, поширювати та редагувати геопросторові дані, використовуючи відкриті стандарти OGC. Він читає векторні та растрові джерела з PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF та десятків інших форматів, а потім надає їх через кінцеві точки Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service та Web Processing Service, які може використовувати будь-який клієнт ГІС або бібліотека веб-картографування.

Самостійний хостинг GeoServer на власному VPS зберігає власні набори даних, стилі шарів та правила доступу в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожен шар та без обмежень на завантаження. Адміністративна консоль на основі браузера дозволяє додавати сховища, налаштовувати шари та оптимізувати кешування, не торкаючись XML, тоді як постійний каталог даних зберігається після перезапусків контейнерів та оновлень.