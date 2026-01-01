Розгорніть GeoServer в один клік.
Відкритий геопросторовий сервер, який публікує карти та просторові дані через стандарти OGC, такі як WMS, WFS та WCS.
Виберіть тариф VPS для GeoServer
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою GeoServer
GeoServer — це сервер Java з відкритим вихідним кодом, що дозволяє публікувати, поширювати та редагувати геопросторові дані, використовуючи відкриті стандарти OGC. Він читає векторні та растрові джерела з PostGIS, Shapefiles, GeoTIFF та десятків інших форматів, а потім надає їх через кінцеві точки Web Map Service, Web Feature Service, Web Coverage Service та Web Processing Service, які може використовувати будь-який клієнт ГІС або бібліотека веб-картографування.
Самостійний хостинг GeoServer на власному VPS зберігає власні набори даних, стилі шарів та правила доступу в інфраструктурі, яку ви контролюєте, без плати за кожен шар та без обмежень на завантаження. Адміністративна консоль на основі браузера дозволяє додавати сховища, налаштовувати шари та оптимізувати кешування, не торкаючись XML, тоді як постійний каталог даних зберігається після перезапусків контейнерів та оновлень.
Ключові характеристики GeoServer
Підтримка стандартів OGC
Надає кінцеві точки WMS, WMTS, WFS, WCS, WPS та OGC API, щоб будь-який сумісний зі стандартами ГІС або клієнт веб-картографування міг підключатися без спеціальних адаптерів.
Багато джерел даних
Читає PostGIS, Oracle Spatial, SQL Server, Shapefile, GeoPackage, GeoTIFF, ECW, MrSID та інші векторні та растрові формати з одного сервера.
Налаштування стилю карти
Стилізуйте шари за допомогою правил SLD або CSS, переглядайте їх у реальному часі в консолі адміністратора та повторно використовуйте ті самі стилі для різних карт і кешів тайлів.
Вбудоване кешування тайлів
Інтегрований GeoWebCache попередньо рендерить та обслуговує тайли карт, тому важкі шари WMS залишаються швидкими під навантаженням без додаткового сервісу кешування.
Консоль адміністратора браузера
Налаштовуйте робочі простори, сховища даних, шари та правила доступу з веб-інтерфейсу без редагування XML або перезапуску сервера.
Безпечний доступ до шару
Правила безпеки на рівні шарів та служб з автентифікацією на основі ролей забезпечують обмежений доступ до конфіденційних наборів даних лише для відповідних користувачів та клієнтів.
Чому варто запускати GeoServer у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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