Donetick — це самохостингова програма для керування завданнями, спеціально розроблена для спільних житлових приміщень та невеликих груп. Вона виходить за рамки простих списків справ, надаючи інтелектуальні стратегії призначення — включно з випадковою ротацією та балансуванням навантаження на основі історії виконання — щоб повторювані обов'язки справедливо розподілялися між усіма учасниками без ручної координації.

Гнучке планування підтримує щоденні, щотижневі, щомісячні та власні шаблони повторення, а інтеграції з Telegram та Pushover надсилають своєчасні нагадування. Підтримка NFC-міток дозволяє учасникам миттєво виконувати завдання, торкаючись мітки у відповідному місці. Сумісність з SSO та OIDC означає, що Donetick інтегрується в існуючі системи ідентифікації, а легкий бекенд SQLite спрощує розгортання. Самохостинг забезпечує повну конфіденційність даних без абонентської плати.