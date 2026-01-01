Розгорнути Donetick в один клік.
Спільний менеджер завдань з відкритим вихідним кодом для організації домашніх справ і регулярних обов'язків для кількох користувачів.
Виберіть тариф VPS для Donetick
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Donetick
Donetick — це самохостингова програма для керування завданнями, спеціально розроблена для спільних житлових приміщень та невеликих груп. Вона виходить за рамки простих списків справ, надаючи інтелектуальні стратегії призначення — включно з випадковою ротацією та балансуванням навантаження на основі історії виконання — щоб повторювані обов'язки справедливо розподілялися між усіма учасниками без ручної координації.
Гнучке планування підтримує щоденні, щотижневі, щомісячні та власні шаблони повторення, а інтеграції з Telegram та Pushover надсилають своєчасні нагадування. Підтримка NFC-міток дозволяє учасникам миттєво виконувати завдання, торкаючись мітки у відповідному місці. Сумісність з SSO та OIDC означає, що Donetick інтегрується в існуючі системи ідентифікації, а легкий бекенд SQLite спрощує розгортання. Самохостинг забезпечує повну конфіденційність даних без абонентської плати.
Ключові характеристики Donetick
Розумне призначення завдань
Розподіляє завдання справедливо, використовуючи випадковий розподіл або балансування навантаження з урахуванням історії виконання кожного учасника.
Гнучка періодичність
Підтримує щоденні, щотижневі, щомісячні та індивідуальні графіки, щоб кожен розпорядок — від щоденного миття посуду до щомісячного генерального прибирання — виконувався за планом.
Пуш-сповіщення
Інтегрується з Telegram та Pushover для надсилання нагадувань та сповіщень про прострочення безпосередньо на пристрої учасників.
Підтримка NFC тегів
Розмістіть NFC-мітки у відповідних місцях вдома, щоб учасники могли миттєво позначати завдання виконаними, просто торкнувшись телефоном.
Вхід за допомогою SSO та OIDC
Підключається до наявних постачальників ідентичності через Single Sign-On та OpenID Connect для безперебійного керування користувачами.
Чому варто запускати Donetick у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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