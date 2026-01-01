Знижка до 68% на XBackBone

Розгорнути XBackBone в один клік.

Самостійно розміщений легкий сервер для обміну файлами та знімками екрана з повною підтримкою ShareX, ScreenCloud та Flameshot.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорнути XBackBone в один клік.

Виберіть тариф VPS для XBackBone

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 62%
KVM 2
1 049
399/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою XBackBone

XBackBone — це легкий PHP-менеджер файлів та хостинг зображень, розроблений на основі популярного робочого процесу завантаження ShareX. Перетягніть знімок екрана або файл у ShareX (або ScreenCloud, Flameshot чи будь-який сумісний клієнт), і XBackBone миттєво розмістить його за короткою URL-адресою, якою можна поділитися — з вбудованим попереднім переглядом Markdown, рендерингом необробленого тексту, переглядом галереї та квотами для кожного користувача.

Самостійне розміщення XBackBone на VPS замінює комерційні хостинги зображень та сервіси pastebin інфраструктурою, яку ви повністю контролюєте. Багатокористувацькі облікові записи, дозволи на основі ролей та вбудована інтеграція OAuth роблять його придатним як для окремих користувачів, так і для невеликих команд, які бажають мати приватну кінцеву точку для знімків екрана та завантаження файлів.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики XBackBone

Власні завантаження ShareX

Перетягніть файли в ShareX, ScreenCloud або Flameshot, і XBackBone миттєво розміщує їх через стандартний API завантаження.

Галлерея та попередні перегляди

Перегляд галереї браузера з автоматично згенерованими мініатюрами, плюс вбудоване відображення для зображень, відео, аудіо та вмісту Markdown.

Багатокористувацькі акаунти

Облікові записи для кожного користувача з дозволами на основі ролей та індивідуальними квотами дозволяють командам або сім'ям спільно використовувати один сервер без перетину бібліотек.

Публічні та приватні посилання

Кожне завантаження генерує коротку URL-адресу з додатковими можливостями: захист паролем, встановлення терміну дії та режими одноразового доступу для конфіденційного вмісту.

Підтримка OAuth і SSO

Вбудована інтеграція OAuth з Google, Discord та GitLab усуває окреме керування обліковими записами для команд, які вже працюють на цих платформах.

Чому варто запускати XBackBone у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀

Noel
Noel

Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.

Omkar
Omkar

Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.

Sylvain
Sylvain

Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!

Herriman
Herriman

VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.

Martin K
Martin K

Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.

Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

Почати

Перегляньте інші застосунки для розгортання

AList

AList

Самостійно розміщений список файлів і сервер WebDAV з підтримкою 30+ сховищ

Розгорнути
AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload – це безпечний застосунок для анонімного обміну файлами без потреби в базі даних

Розгорнути
ArchiveBox

ArchiveBox

Самостійне рішення для інтернет-архівування для збереження сторінок і медіа

Розгорнути
Переглянути всі застосунки

Ми дбаємо про вашу конфіденційність

На цьому сайті використовуються файли cookie, щоб забезпечити відмінну роботу сайту та збирати дані про те, як ви з ним взаємодієте, а також для маркетингових цілей. Натискаючи кнопку "Дозволити", ви погоджуєтеся зберігати файли cookie на вашому пристрої для таргетування, персоналізації та аналітики, як описано в нашій Політиці обробки файлів cookie.