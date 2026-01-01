XBackBone — це легкий PHP-менеджер файлів та хостинг зображень, розроблений на основі популярного робочого процесу завантаження ShareX. Перетягніть знімок екрана або файл у ShareX (або ScreenCloud, Flameshot чи будь-який сумісний клієнт), і XBackBone миттєво розмістить його за короткою URL-адресою, якою можна поділитися — з вбудованим попереднім переглядом Markdown, рендерингом необробленого тексту, переглядом галереї та квотами для кожного користувача.

Самостійне розміщення XBackBone на VPS замінює комерційні хостинги зображень та сервіси pastebin інфраструктурою, яку ви повністю контролюєте. Багатокористувацькі облікові записи, дозволи на основі ролей та вбудована інтеграція OAuth роблять його придатним як для окремих користувачів, так і для невеликих команд, які бажають мати приватну кінцеву точку для знімків екрана та завантаження файлів.