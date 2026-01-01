Розгорнути XBackBone в один клік.
Самостійно розміщений легкий сервер для обміну файлами та знімками екрана з повною підтримкою ShareX, ScreenCloud та Flameshot.
Виберіть тариф VPS для XBackBone
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою XBackBone
XBackBone — це легкий PHP-менеджер файлів та хостинг зображень, розроблений на основі популярного робочого процесу завантаження ShareX. Перетягніть знімок екрана або файл у ShareX (або ScreenCloud, Flameshot чи будь-який сумісний клієнт), і XBackBone миттєво розмістить його за короткою URL-адресою, якою можна поділитися — з вбудованим попереднім переглядом Markdown, рендерингом необробленого тексту, переглядом галереї та квотами для кожного користувача.
Самостійне розміщення XBackBone на VPS замінює комерційні хостинги зображень та сервіси pastebin інфраструктурою, яку ви повністю контролюєте. Багатокористувацькі облікові записи, дозволи на основі ролей та вбудована інтеграція OAuth роблять його придатним як для окремих користувачів, так і для невеликих команд, які бажають мати приватну кінцеву точку для знімків екрана та завантаження файлів.
Ключові характеристики XBackBone
Власні завантаження ShareX
Перетягніть файли в ShareX, ScreenCloud або Flameshot, і XBackBone миттєво розміщує їх через стандартний API завантаження.
Галлерея та попередні перегляди
Перегляд галереї браузера з автоматично згенерованими мініатюрами, плюс вбудоване відображення для зображень, відео, аудіо та вмісту Markdown.
Багатокористувацькі акаунти
Облікові записи для кожного користувача з дозволами на основі ролей та індивідуальними квотами дозволяють командам або сім'ям спільно використовувати один сервер без перетину бібліотек.
Публічні та приватні посилання
Кожне завантаження генерує коротку URL-адресу з додатковими можливостями: захист паролем, встановлення терміну дії та режими одноразового доступу для конфіденційного вмісту.
Підтримка OAuth і SSO
Вбудована інтеграція OAuth з Google, Discord та GitLab усуває окреме керування обліковими записами для команд, які вже працюють на цих платформах.
Чому варто запускати XBackBone у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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