MeTube — це браузерний інтерфейс для yt-dlp, який дозволяє завантажувати відео з YouTube та понад 1000 інших платформ з будь-якого пристрою без встановлення програмного забезпечення. Він підтримує вибір якості до 4K, вилучення лише аудіо в MP3, завантаження плейлистів і каналів, а також чергу завантажень у реальному часі з відстеженням прогресу — усе це з чистого, зручного для мобільних пристроїв інтерфейсу.

Самостійне розміщення MeTube на вашому VPS означає, що завантаження відбуваються на швидкостях датацентру, файли зберігаються на сервері для подальшого доступу, а сервіс продовжує працювати, навіть коли платформи змінюються — незалежно від розширень браузера, які ламаються, або комерційних інструментів для завантаження, які накладають обмеження на якість та вимагають облікових записів.