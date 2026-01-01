Розгорніть MeTube в один клік.
Вебінтерфейс із самостійним розміщенням для завантаження відео з YouTube та понад 1000 інших сайтів за допомогою yt-dlp.
Виберіть тариф VPS для MeTube
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MeTube
MeTube — це браузерний інтерфейс для yt-dlp, який дозволяє завантажувати відео з YouTube та понад 1000 інших платформ з будь-якого пристрою без встановлення програмного забезпечення. Він підтримує вибір якості до 4K, вилучення лише аудіо в MP3, завантаження плейлистів і каналів, а також чергу завантажень у реальному часі з відстеженням прогресу — усе це з чистого, зручного для мобільних пристроїв інтерфейсу.
Самостійне розміщення MeTube на вашому VPS означає, що завантаження відбуваються на швидкостях датацентру, файли зберігаються на сервері для подальшого доступу, а сервіс продовжує працювати, навіть коли платформи змінюються — незалежно від розширень браузера, які ламаються, або комерційних інструментів для завантаження, які накладають обмеження на якість та вимагають облікових записів.
Ключові характеристики MeTube
1,000+ підтримуваних сайтів
Завантажуйте з YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud та з понад тисячі інших відео- та аудіоплатформ.
Якість до 4K
Виберіть точну роздільну здатність і формат, які вам потрібні, включно з вилученням лише аудіо у формат MP3 або інші формати.
Завантаження плейлистів
Поставте в чергу весь плейлист або канал для пакетного завантаження і дозвольте серверу обробляти його у фоновому режимі.
Доступ через браузер
Клієнтське програмне забезпечення не потрібне — керувати завантаженнями можна з будь-якого телефону, планшета чи комп'ютера за допомогою веб-браузера.
Швидкість завантаження центру обробки даних
Завантаження виконуються на вашому VPS на повній пропускній здатності сервера, звільняючи ваш локальний пристрій та інтернет-з'єднання.
Чому варто запускати MeTube у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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