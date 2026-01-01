Rotki – це open-source інструмент для відстеження портфеля, аналітики та податкової звітності, побудований на єдиному принципі: ваші фінансові дані ніколи не залишають ваш пристрій. На відміну від централізованих застосунків для портфеля, які агрегують активи з бірж та гаманців на своїх серверах, Rotki працює локально та обробляє все на вашому власному VPS — без облікових записів, без обміну даними, без ризику витоку.

Він підключається до Binance, Coinbase, Kraken та десятків інших бірж за допомогою API-ключів лише для читання, відстежує гаманці Ethereum та Bitcoin, а також моніторить DeFi-позиції в протоколах, таких як Aave та Uniswap. Самостійний хостинг надає вам постійний доступ з будь-якого пристрою, не розкриваючи конфіденційні API-ключі третім сторонам.