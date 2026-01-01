Встановіть Rotki в один клік.
Трекер криптопортфеля з відкритим вихідним кодом, який обробляє всі дані локально, зберігаючи фінансову інформацію повністю приватною.
Виберіть тариф VPS для Rotki
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Rotki
Rotki – це open-source інструмент для відстеження портфеля, аналітики та податкової звітності, побудований на єдиному принципі: ваші фінансові дані ніколи не залишають ваш пристрій. На відміну від централізованих застосунків для портфеля, які агрегують активи з бірж та гаманців на своїх серверах, Rotki працює локально та обробляє все на вашому власному VPS — без облікових записів, без обміну даними, без ризику витоку.
Він підключається до Binance, Coinbase, Kraken та десятків інших бірж за допомогою API-ключів лише для читання, відстежує гаманці Ethereum та Bitcoin, а також моніторить DeFi-позиції в протоколах, таких як Aave та Uniswap. Самостійний хостинг надає вам постійний доступ з будь-якого пристрою, не розкриваючи конфіденційні API-ключі третім сторонам.
Ключові характеристики Rotki
Локальна обробка даних
Усі дані портфоліо обробляються на власному сервері — нічого не надсилається до зовнішніх сервісів, усуваючи ризик витоку фінансових даних.
Мультибіржове відстеження
Підключається до Binance, Coinbase, Kraken та багатьох інших бірж за допомогою API-ключів лише для читання для єдиного перегляду портфоліо.
Підтримка протоколу DeFi
Автоматично виявляє позиції в Aave, Compound, Uniswap, MakerDAO та інших протоколах DeFi, включно з прибутковістю та винагородами.
Формування податкового звіту
Генерує детальні звіти про угоди, доходи та оподатковувані події, відформатовані для бухгалтерів або імпорту в податкове програмне забезпечення.
Моніторинг блокчейну
Відстежує адреси Ethereum з усіма токенами ERC-20, адреси Bitcoin та активи NFT з оцінкою в реальному часі.
Чому варто запускати Rotki у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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