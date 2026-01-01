Розгорніть Weaviate в один клік.
Векторна база даних з відкритим вихідним кодом для ШІ-застосунків із семантичним пошуком, гібридним пошуком та інтеграціями LLM.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Weaviate
Weaviate — це векторна база даних з відкритим вихідним кодом, розроблена для ШІ-застосунків. Вона зберігає об'єкти даних разом з їхніми векторними ембедингами, забезпечуючи швидкий пошук семантичної схожості, що виходить за межі пошуку за ключовими словами для знаходження концептуально пов'язаного контенту. Вона підтримує гібридний пошук, що поєднує векторні та ключові підходи для оптимальної точності вибірки.
Самостійне розміщення Weaviate на VPS надає ШІ-застосункам виділене векторне сховище без плати за кожен запит та повний контроль над розташуванням даних. Він інтегрується з основними постачальниками LLM, включно з OpenAI, Cohere та Hugging Face, і безпосередньо підключається до LangChain та LlamaIndex для створення RAG-пайплайнів та функцій семантичного пошуку.
Ключові характеристики Weaviate
Семантичний векторний пошук
Знаходьте концептуально схожий контент, використовуючи векторні вбудовування, а не точний збіг за ключовими словами, для розумніших результатів пошуку.
Гібридний пошук
Поєднайте векторну схожість та ключовий пошук BM25 з налаштовуваним зважуванням для найкращого з обох підходів до пошуку.
Інтеграції LLM
Вбудовані модулі підключають Weaviate до OpenAI, Cohere та Hugging Face для автоматичної генерації вбудовувань та генеративних запитів.
GraphQL і REST API
Запитуйте та керуйте даними за допомогою GraphQL API або REST-кінцевих точок, використовуючи клієнтські бібліотеки для Python, JavaScript, Go та Java.
Мультимодальна підтримка
Зберігайте та шукайте серед об'єктів тексту, зображень, аудіо та відео, використовуючи відповідний модуль векторизатора для кожного типу даних.
Чому варто запускати Weaviate у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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