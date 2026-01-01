Weaviate — це векторна база даних з відкритим вихідним кодом, розроблена для ШІ-застосунків. Вона зберігає об'єкти даних разом з їхніми векторними ембедингами, забезпечуючи швидкий пошук семантичної схожості, що виходить за межі пошуку за ключовими словами для знаходження концептуально пов'язаного контенту. Вона підтримує гібридний пошук, що поєднує векторні та ключові підходи для оптимальної точності вибірки.

Самостійне розміщення Weaviate на VPS надає ШІ-застосункам виділене векторне сховище без плати за кожен запит та повний контроль над розташуванням даних. Він інтегрується з основними постачальниками LLM, включно з OpenAI, Cohere та Hugging Face, і безпосередньо підключається до LangChain та LlamaIndex для створення RAG-пайплайнів та функцій семантичного пошуку.