Розгорніть Kotaemon в один клік.
Чат-бот для запитань та відповідей щодо документів з відкритим вихідним кодом для спілкування з вашими файлами, використовуючи будь-якого постачальника LLM.
Виберіть тариф VPS для Kotaemon
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Kotaemon
Kotaemon — це чистий, налаштовуваний інструмент для запитань і відповідей за документами на основі RAG, що підключається до LLM на вибір — від OpenAI та Azure до самостійно розміщеного екземпляра Ollama. Завантажуйте PDF-файли, документи Word, електронні таблиці та зображення, потім ставте запитання та отримуйте відповіді, підкріплені точними цитатами з вихідного матеріалу.
На відміну від хмарних сервісів ШІ для документів, самостійне розміщення Kotaemon зберігає файли приватними на власному VPS. Повнофункціональний варіант образу в цьому шаблоні додає Tesseract OCR, розбір форматів LibreOffice та обробку мультимодальних документів, що робить його придатним для сканованих PDF-файлів, файлів Office та документів з великою кількістю зображень.
Ключові характеристики Kotaemon
Підтримка мульти-LLM
Підключіться до OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral або будь-якої локальної моделі, розміщеної на Ollama, без перенесення ваших документів або історії чатів.
Відповіді, підкріплені посиланнями
Кожна відповідь посилається на точні уривки у вихідних документах, щоб ви могли перевірити твердження та безпосередньо відстежувати інформацію.
OCR і розбір офісних документів
Tesseract OCR, LibreOffice та ffmpeg інтегровані для нативної обробки відсканованих PDF-файлів, файлів Word та PowerPoint, а також документів на основі зображень.
Вибірка GraphRAG
Додаткові бекенди GraphRAG і LightRAG покращують точність вибірки для великих або щільно перехресно посиланих наборів документів.
Багатокористувацький доступ
Вбудоване керування користувачами дозволяє кожному учаснику команди зберігати приватні колекції документів в рамках єдиного спільного розгортання.
Чому варто запускати Kotaemon у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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