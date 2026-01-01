Kotaemon — це чистий, налаштовуваний інструмент для запитань і відповідей за документами на основі RAG, що підключається до LLM на вибір — від OpenAI та Azure до самостійно розміщеного екземпляра Ollama. Завантажуйте PDF-файли, документи Word, електронні таблиці та зображення, потім ставте запитання та отримуйте відповіді, підкріплені точними цитатами з вихідного матеріалу.

На відміну від хмарних сервісів ШІ для документів, самостійне розміщення Kotaemon зберігає файли приватними на власному VPS. Повнофункціональний варіант образу в цьому шаблоні додає Tesseract OCR, розбір форматів LibreOffice та обробку мультимодальних документів, що робить його придатним для сканованих PDF-файлів, файлів Office та документів з великою кількістю зображень.