Many Notes – це самостійно розміщений застосунок для нотаток Markdown, що дозволяє організовувати ваші думки у сховища — гнучкі контейнери, які зберігають пов'язані файли разом або окремо, залежно від вашого способу роботи. Нотатки зберігаються як у базі даних, так і у файловій системі, надаючи вам повне право власності та портативність вашого контенту без прив'язки до будь-якого пропрієтарного формату.

Окрім базового створення нотаток, Many Notes підтримує кількох користувачів з автентифікацією, спільний доступ до сховищ для командної співпраці, трансляцію в реальному часі, зворотні посилання та теги для зв'язування пов'язаних нотаток, а також швидкий повнотекстовий пошук на базі Typesense. Вхід через OAuth за допомогою GitHub, Google, GitLab та інших провайдерів робить керування доступом гнучким як для окремих осіб, так і для команд.