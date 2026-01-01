Встановлення багатьох нотаток в один клік.
Застосунок для нотаток у Markdown з відкритим вихідним кодом, зі сховищами, повнотекстовим пошуком і багатокористувацькою співпрацею.
Виберіть тариф VPS для Many Notes
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Many Notes
Many Notes – це самостійно розміщений застосунок для нотаток Markdown, що дозволяє організовувати ваші думки у сховища — гнучкі контейнери, які зберігають пов'язані файли разом або окремо, залежно від вашого способу роботи. Нотатки зберігаються як у базі даних, так і у файловій системі, надаючи вам повне право власності та портативність вашого контенту без прив'язки до будь-якого пропрієтарного формату.
Окрім базового створення нотаток, Many Notes підтримує кількох користувачів з автентифікацією, спільний доступ до сховищ для командної співпраці, трансляцію в реальному часі, зворотні посилання та теги для зв'язування пов'язаних нотаток, а також швидкий повнотекстовий пошук на базі Typesense. Вхід через OAuth за допомогою GitHub, Google, GitLab та інших провайдерів робить керування доступом гнучким як для окремих осіб, так і для команд.
Ключові характеристики Many Notes
Організація сховища
Групуйте нотатки в окремі сховища або зберігайте все в одному — кожне сховище це портативна директорія, що дає вам повний контроль над структурою файлів.
Повнотекстовий пошук
Швидкий пошук із виправленням помилок на базі Typesense дозволяє миттєво знаходити будь-яку нотатку у всіх ваших сховищах.
Багатокористувацька співпраця
Запросіть інших зареєстрованих користувачів отримати доступ до ваших сховищ та співпрацювати над нотатками в реальному часі за допомогою інтерфейсів, що оновлюються в реальному часі.
Підтримка входу OAuth
Автентифікуйтеся за допомогою GitHub, Google, GitLab, Azure, Slack та інших провайдерів OAuth для гнучкого, безпарольного керування доступом.
Розширений редактор Markdown
Розширений редактор з автоматичним збереженням, шаблонами, зворотними посиланнями, тегами та експортом у PDF забезпечує безперебійний робочий процес написання.
Прогресивний вебзастосунок
Встановіть Many Notes як PWA для досвіду, схожого на нативний застосунок, на комп'ютері та мобільних пристроях, включно з навігацією, доступною офлайн.
Чому варто запускати Many Notes у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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