Stirling PDF — це самостійно розміщувана платформа для обробки PDF-файлів, яка виконує понад 50 операцій з документами повністю на власному сервері. Об'єднання, розділення, обертання, стиснення, конвертація між форматами Office та PDF, застосування оптичного розпізнавання символів (OCR), редагування конфіденційного вмісту, додавання водяних знаків, застосування цифрових підписів та експорт у PDF/A — усе це через зрозумілий веб-інтерфейс, доступний з будь-якого браузера. Без обмежень на розмір файлів. Без квот на використання. Жодні документи не залишають вашу інфраструктуру.

Для юридичних команд, фінансових відділів та будь-якої організації, що працює з конфіденційними документами, самостійне розміщення Stirling PDF — це найпростіший спосіб отримати обробку PDF корпоративного рівня, забезпечуючи при цьому, що конфіденційні файли ніколи не проходять через сторонній хмарний сервіс.