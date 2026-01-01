Розгорнути Stirling PDF в один клік.
PDF-інструментарій з самостійним розміщенням з понад 50 операціями — об'єднання, розділення, конвертація, OCR, стиснення, редагування та підписання документів без завантаження на сторонні сервіси.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Stirling PDF
Stirling PDF — це самостійно розміщувана платформа для обробки PDF-файлів, яка виконує понад 50 операцій з документами повністю на власному сервері. Об'єднання, розділення, обертання, стиснення, конвертація між форматами Office та PDF, застосування оптичного розпізнавання символів (OCR), редагування конфіденційного вмісту, додавання водяних знаків, застосування цифрових підписів та експорт у PDF/A — усе це через зрозумілий веб-інтерфейс, доступний з будь-якого браузера. Без обмежень на розмір файлів. Без квот на використання. Жодні документи не залишають вашу інфраструктуру.
Для юридичних команд, фінансових відділів та будь-якої організації, що працює з конфіденційними документами, самостійне розміщення Stirling PDF — це найпростіший спосіб отримати обробку PDF корпоративного рівня, забезпечуючи при цьому, що конфіденційні файли ніколи не проходять через сторонній хмарний сервіс.
Ключові характеристики Stirling PDF
50+ операцій з PDF
Об'єднуйте, розділяйте, обертайте, стискайте, змінюйте порядок сторінок, видобувайте зображення та десятки інших операцій — все в одному інструменті без перемикання між сервісами.
OCR і перетворення
Перетворюйте відскановані документи на PDF-файли з можливістю пошуку за допомогою Tesseract OCR, а також перетворюйте між форматами PDF, Word, Excel або PowerPoint.
Редагування і конфіденційність
Назавжди видаліть конфіденційний текст, зображення та метадані з документів перед надсиланням — без ризику відновлення оригінального вмісту.
Цифрові підписи
Застосовуйте юридично обов'язкові цифрові підписи до PDF-файлів, не покладаючись на сторонні сервіси підписання або абонентську плату за документ.
Пакетна обробка
Обробляйте кілька файлів одночасно за допомогою пакетних операцій та автоматизуйте робочі процеси з документами через вбудований REST API.
Архівація PDF/A
Перетворюйте документи у формат PDF/A для відповідності вимогам довгострокового архівування, що вимагається в юридичних, фінансових та державних сферах.
Чому варто запускати Stirling PDF у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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