Розгорніть Remmina в один клік.
Багатопротокольний клієнт віддаленого доступу для RDP, VNC, SSH і SPICE, доступний з будь-якого веббраузера.
Виберіть тариф VPS для Remmina
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Remmina
Remmina – це багатофункціональний клієнт віддаленого робочого столу, що підтримує протоколи RDP, VNC, SSH і SPICE в одній програмі, з браузерним інтерфейсом. Контейнеризуючи Remmina на VPS, ви отримуєте доступ до серверів Windows, робочих столів Linux та віртуальних машин з будь-якого пристрою — керованих ноутбуків, планшетів або публічних комп'ютерів — без встановлення локальних клієнтів або налаштування програмного забезпечення для кожного пристрою.
Централізація Remmina на VPS створює безпечний проміжний хост, де профілі підключень та облікові дані зберігаються на контрольованій інфраструктурі, а не розкиданими по кінцевих пристроях. Команди отримують переваги від спільного, послідовно налаштованого доступу до всіх віддалених систем, а нові учасники можуть негайно підключатися до кожного необхідного сервера без індивідуального налаштування.
Ключові характеристики Remmina
Багатопротокольний доступ
Підключайтеся через RDP, VNC, SSH або SPICE з того ж інтерфейсу, охоплюючи сервери Windows, робочі столи Linux та віртуальні машини KVM в одному місці.
Браузерний інтерфейс
Доступ до віддалених систем з будь-якого пристрою за допомогою веббраузера — без інсталяції нативного клієнта на керованих ноутбуках, планшетах або спільних робочих станціях.
Збережені профілі з'єднань
Зберігайте дані для підключення та облікові дані для кожної віддаленої системи, щоб команди могли миттєво підключатися без повторного введення імен хостів та даних автентифікації.
Буфер обміну та передача файлів
Діліться вмістом буфера обміну та передавайте файли між локальним сеансом і віддаленими системами за допомогою підтримуваних протоколів для безперебійної роботи між машинами.
Централізоване сховище облікових даних
Зберігайте паролі віддаленого доступу на захищеній інфраструктурі VPS, а не на кінцевих пристроях, які можуть бути втрачені, викрадені або скомпрометовані.
Чому варто запускати Remmina у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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