Remmina – це багатофункціональний клієнт віддаленого робочого столу, що підтримує протоколи RDP, VNC, SSH і SPICE в одній програмі, з браузерним інтерфейсом. Контейнеризуючи Remmina на VPS, ви отримуєте доступ до серверів Windows, робочих столів Linux та віртуальних машин з будь-якого пристрою — керованих ноутбуків, планшетів або публічних комп'ютерів — без встановлення локальних клієнтів або налаштування програмного забезпечення для кожного пристрою.

Централізація Remmina на VPS створює безпечний проміжний хост, де профілі підключень та облікові дані зберігаються на контрольованій інфраструктурі, а не розкиданими по кінцевих пристроях. Команди отримують переваги від спільного, послідовно налаштованого доступу до всіх віддалених систем, а нові учасники можуть негайно підключатися до кожного необхідного сервера без індивідуального налаштування.