Fider — це платформа зворотного зв'язку з відкритим кодом, яка долає розрив між командами розробки продуктів та їхніми користувачами. Її публічний портал для голосування дозволяє користувачам подавати ідеї, голосувати за наявні запити та брати участь в обговореннях — забезпечуючи пріоритетність найцінніших функцій. Команди можуть оновлювати статуси, повідомляти про рішення щодо дорожньої карти та інформувати свою спільноту протягом усього циклу розробки.

Самостійне розміщення Fider на вашому VPS зберігає всі відгуки та дані користувачів під вашим контролем, усуває оплату за кожного користувача, характерну для хостингових альтернатив, і дозволяє налаштовувати брендинг та автентифікацію відповідно до ідентичності вашого продукту.