Встановіть Fider в один клік.
Платформа зворотного зв'язку з клієнтами з відкритим кодом для збору запитів на функції, проведення голосувань спільноти та прозорого управління дорожніми картами продукту.
Виберіть тариф VPS для Fider
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Fider
Fider — це платформа зворотного зв'язку з відкритим кодом, яка долає розрив між командами розробки продуктів та їхніми користувачами. Її публічний портал для голосування дозволяє користувачам подавати ідеї, голосувати за наявні запити та брати участь в обговореннях — забезпечуючи пріоритетність найцінніших функцій. Команди можуть оновлювати статуси, повідомляти про рішення щодо дорожньої карти та інформувати свою спільноту протягом усього циклу розробки.
Самостійне розміщення Fider на вашому VPS зберігає всі відгуки та дані користувачів під вашим контролем, усуває оплату за кожного користувача, характерну для хостингових альтернатив, і дозволяє налаштовувати брендинг та автентифікацію відповідно до ідентичності вашого продукту.
Ключові характеристики Fider
Голосування спільноти
Користувачі голосують за запити функцій, щоб команди продуктів могли об'єктивно визначати пріоритети, що розробляти далі, на основі реального попиту, а не найгучніших голосів.
Відстеження статусу
Призначайте статуси — заплановано, розпочато, завершено, відхилено — щоб інформувати спільноту про хід виконання кожної пропозиції.
Гнучка аутентифікація
Підтримує вхід за допомогою електронної пошти, OAuth та SSO, щоб користувачі могли взаємодіяти з мінімальними перешкодами, збільшуючи показники подачі та голосування.
Власний брендинг
Настроювані логотипи, кольори та підтримка власного домену дозволяють представити портал зворотного зв'язку як бездоганне розширення вашого власного продукту.
Сповіщення електронною поштою
Автоматичні сповіщення підтримують залученість користувачів, сповіщаючи їх, коли їхні пропозиції отримують голоси, коментарі або оновлення статусу.
Чому варто запускати Fider у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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