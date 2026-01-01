Встановіть Unleash в один клік.
Платформа для керування функціональними прапорцями з відкритим кодом для безпечного, поступового розгортання функцій на будь-якому технологічному стеку.
Виберіть тариф VPS для Unleash
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Unleash
Unleash — це відкрита платформа керування функціями корпоративного рівня, якій довіряють команди з понад 1000 організацій. Вона відокремлює розгортання коду від активації функцій — дозволяючи випускати продукт у продакшн у будь-який час і вибірково вмикати функції для певних користувачів, розгортання на основі відсотків або середовищ через вебпанель керування, без повторного розгортання.
Самостійне розміщення Unleash зберігає всі конфігурації прапорців і дані націлювання на користувачів у вашій власній інфраструктурі. Завдяки понад 15 офіційним SDK, що охоплюють усі основні мови та фреймворки, вся ваша інженерна організація може впровадити функціональні прапорці з послідовним робочим процесом — від A/B-тестування та канарейкових випусків до аварійних вимикачів.
Ключові характеристики Unleash
Поступові розгортання
Надавайте функції налаштовуваному відсотку користувачів та поступово розширюйте охоплення, виявляючи проблеми до того, як вони торкнуться всіх.
15+ офіційних SDK
Нативні SDK для Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android та інших забезпечують швидку та локальну оцінку прапорців.
Націлювання на середовище
Підтримуйте незалежні стани прапорців для кожного середовища — розробка, тестування, продакшн — з єдиної панелі керування без дублювання конфігурації.
Стратегії активації
Націлюйте за ідентифікатором користувача, діапазоном IP-адрес, іменем хоста або спеціальними полями контексту, щоб точно контролювати, хто бачить кожну функцію.
Повний лог аудиту
Кожна зміна прапорця записується з автором та міткою часу, надаючи вам повну історію для налагодження та дотримання вимог.
Чому варто запускати Unleash у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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