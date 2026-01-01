Unleash — це відкрита платформа керування функціями корпоративного рівня, якій довіряють команди з понад 1000 організацій. Вона відокремлює розгортання коду від активації функцій — дозволяючи випускати продукт у продакшн у будь-який час і вибірково вмикати функції для певних користувачів, розгортання на основі відсотків або середовищ через вебпанель керування, без повторного розгортання.

Самостійне розміщення Unleash зберігає всі конфігурації прапорців і дані націлювання на користувачів у вашій власній інфраструктурі. Завдяки понад 15 офіційним SDK, що охоплюють усі основні мови та фреймворки, вся ваша інженерна організація може впровадити функціональні прапорці з послідовним робочим процесом — від A/B-тестування та канарейкових випусків до аварійних вимикачів.