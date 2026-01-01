Встановіть MiroFish в один клік.
Механізм прогнозування на основі ШІ, який використовує мультиагентну симуляцію ройового інтелекту для прогнозування реальних соціальних та ринкових результатів.
Виберіть тариф VPS для MiroFish
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MiroFish
MiroFish – це механізм передбачення на основі ШІ, побудований на фреймворку багатоагентного моделювання OASIS. Він створює паралельні цифрові світи, населені тисячами ШІ-агентів, кожен з яких має незалежні особистості, довготривалу пам'ять на базі Zep Cloud та поведінкову логіку. Користувачі можуть вводити реальні події як вихідні дані та спостерігати, як реагують змодельовані популяції, що дозволяє прогнозувати результати для тенденцій у соціальних мережах, руху ринку та впливу політики.
Самостійне розміщення MiroFish надає вам виділені обчислювальні ресурси для ресурсомістких симуляцій та зберігає конфіденційну бізнес-аналітику, фінансові сигнали та аналіз перед випуском повністю у вашій власній інфраструктурі. Ви також зберігаєте повний контроль над вибором провайдера LLM та оптимізацією витрат.
Ключові характеристики MiroFish
Багатоагентне моделювання
Тисячі ШІ-агентів з унікальними особистостями та постійною пам'яттю взаємодіють у паралельних цифрових світах, створюючи нові соціальні динаміки.
Моделювання соціальних платформ
Імітує середовища, схожі на Twitter та Reddit, з публікацією дописів, коментуванням, підписками та репостами для відтворення реальної поведінки платформи.
Керування в режимі Бога
Впроваджуйте змінні та екстрені новини з висоти пташиного польоту, щоб спостерігати, як симульоване населення реагує в реальному часі.
Автоматизовані звіти
Звіти аналізу, згенеровані ШІ, узагальнюють результати симуляції та прогнози, зменшуючи ручну інтерпретацію складних взаємодій агентів.
Гнучкий LLM Бекенд
Працює з OpenAI або будь-яким сумісним з OpenAI API провайдером, дозволяючи змінювати моделі, щоб збалансувати якість симуляції та вартість.
Чому варто запускати MiroFish у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.