MiroFish – це механізм передбачення на основі ШІ, побудований на фреймворку багатоагентного моделювання OASIS. Він створює паралельні цифрові світи, населені тисячами ШІ-агентів, кожен з яких має незалежні особистості, довготривалу пам'ять на базі Zep Cloud та поведінкову логіку. Користувачі можуть вводити реальні події як вихідні дані та спостерігати, як реагують змодельовані популяції, що дозволяє прогнозувати результати для тенденцій у соціальних мережах, руху ринку та впливу політики.

Самостійне розміщення MiroFish надає вам виділені обчислювальні ресурси для ресурсомістких симуляцій та зберігає конфіденційну бізнес-аналітику, фінансові сигнали та аналіз перед випуском повністю у вашій власній інфраструктурі. Ви також зберігаєте повний контроль над вибором провайдера LLM та оптимізацією витрат.