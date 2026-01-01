bknd — це бекенд-система з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує моделювання даних, автентифікацію, обробку медіа та примітиви робочих процесів в єдиний легкий сервіс з інтегрованим адміністративним інтерфейсом. Побудована на веб-стандартах, а не на єдиному середовищі виконання, вона працює будь-де: від Node і Bun до Cloudflare Workers, Vercel і Deno Deploy, з адаптерним доступом до SQLite, LibSQL або Postgres, не нав'язуючи абстракцій поверх вашого драйвера бази даних.

Самостійне розміщення bknd на власному VPS замінює прив'язані до постачальника BaaS-платформи, такі як Firebase або Supabase, на портативний бекенд, яким ви повністю володієте. Немає плати за запит, обмежень на кількість рядків і несподіваних цін у міру зростання вашого проєкту від прототипу до виробництва.