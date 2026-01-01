Встановлення bknd в один клік.
Легка альтернатива Firebase, що об'єднує базу даних, автентифікацію, медіа та інтерфейс адміністратора в єдиний самостійно розміщений бекенд.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою bknd
bknd — це бекенд-система з відкритим вихідним кодом, яка об'єднує моделювання даних, автентифікацію, обробку медіа та примітиви робочих процесів в єдиний легкий сервіс з інтегрованим адміністративним інтерфейсом. Побудована на веб-стандартах, а не на єдиному середовищі виконання, вона працює будь-де: від Node і Bun до Cloudflare Workers, Vercel і Deno Deploy, з адаптерним доступом до SQLite, LibSQL або Postgres, не нав'язуючи абстракцій поверх вашого драйвера бази даних.
Самостійне розміщення bknd на власному VPS замінює прив'язані до постачальника BaaS-платформи, такі як Firebase або Supabase, на портативний бекенд, яким ви повністю володієте. Немає плати за запит, обмежень на кількість рядків і несподіваних цін у міру зростання вашого проєкту від прототипу до виробництва.
Ключові характеристики bknd
Візуальне моделювання даних
Визначайте сутності, поля та зв'язки через адмін-інтерфейс і отримуйте миттєві REST-кінцеві точки, а також типізований TypeScript SDK для кожної колекції.
Вбудована автентифікація
Вхід за електронною поштою та паролем, токени JWT, ролі та дозволи входять у комплект, замінюючи сторонні служби ідентифікації для більшості застосунків.
Інтегрована обробка медіа
Завантажуйте, зберігайте та надавайте файли локально або через S3-сумісних провайдерів, таких як R2, Tigris та Minio, без необхідності встановлення окремого стеку сховища.
Автоматизація робочих процесів
Створюйте багатоетапні потоки, які реагують на зміни даних, планують завдання та викликають зовнішні API безпосередньо з того ж бекенду, що живить ваш застосунок.
Адаптери фреймворків
Адаптери для Next.js, React Router, Astro, Vite, AWS Lambda та інших дозволяють вбудовувати той самий екземпляр bknd в існуючий фронтенд-проєкт.
Чому варто запускати bknd у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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