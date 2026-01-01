DeepWiki Open — це реалізація оригінальної концепції DeepWiki з можливістю самостійного розміщення, яка автоматично перетворює публічні або приватні репозиторії коду на чудово організовані, зручні для навігації вікі. Вона аналізує вашу кодову базу, генерує вичерпні пояснення архітектури та модулів, а також відтворює інтерактивні діаграми, що показують, як з'єднуються компоненти — заощаджуючи командам години ручної роботи з документацією.

Самостійне розміщення DeepWiki Open зберігає пропрієтарний вихідний код, вбудовування та згенеровану документацію на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Ви використовуєте власні ключі провайдера LLM для Google Gemini, OpenAI або OpenRouter, тому платите лише за інференс, який використовуєте, і уникаєте надсилання приватних репозиторіїв через сторонній SaaS.