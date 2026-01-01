Розгорнути DeepWiki Open в один клік.
Генератор вікі на основі ШІ з відкритим кодом, який перетворює будь-який репозиторій GitHub, GitLab або Bitbucket на інтерактивний сайт документації.
Виберіть тариф VPS для DeepWiki Open
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою DeepWiki Open
DeepWiki Open — це реалізація оригінальної концепції DeepWiki з можливістю самостійного розміщення, яка автоматично перетворює публічні або приватні репозиторії коду на чудово організовані, зручні для навігації вікі. Вона аналізує вашу кодову базу, генерує вичерпні пояснення архітектури та модулів, а також відтворює інтерактивні діаграми, що показують, як з'єднуються компоненти — заощаджуючи командам години ручної роботи з документацією.
Самостійне розміщення DeepWiki Open зберігає пропрієтарний вихідний код, вбудовування та згенеровану документацію на інфраструктурі, яку ви контролюєте. Ви використовуєте власні ключі провайдера LLM для Google Gemini, OpenAI або OpenRouter, тому платите лише за інференс, який використовуєте, і уникаєте надсилання приватних репозиторіїв через сторонній SaaS.
Ключові характеристики DeepWiki Open
Автоматичне генерування вікі
Направте його на будь-який репозиторій GitHub, GitLab або Bitbucket і отримайте структуровану, багатосторінкову вікі без написання жодного рядка документації вручну.
Візуальні діаграми архітектури
Діаграми Mermaid генеруються разом з прозою для візуалізації потоку даних, зв'язків між модулями та шляхів виклику, щоб читачі могли швидше зрозуміти кодову базу.
Використовуйте свій LLM
Підключіть Google Gemini, OpenAI, OpenRouter або локальні моделі Ollama, щоб контролювати як якість моделі, так і вартість за токен.
Підтримка приватного репозиторію
Автентифікуйтеся за допомогою персональних токенів доступу для аналізу приватних репозиторіїв на інфраструктурі, якою ви володієте, зберігаючи власний код поза сторонніми сервісами.
Вбудована функція 'Запитати'
Запитуйте індексоване сховище природною мовою за допомогою генерації, доповненої пошуком, яка ґрунтує відповіді на реальному вихідному коді, а не на галюцинованих припущеннях.
Додатковий контроль доступу
Увімкніть вимогу коду авторизації для обмеження доступу до генератора вікі під час роботи на загальнодоступному домені.
Чому варто запускати DeepWiki Open у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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