Fusion — це мінімалістичний RSS-рідер з відкритим вихідним кодом, написаний на Go, що зосереджений на швидкому робочому процесі читання без відволікань. Він аналізує RSS- та Atom-стрічки, автоматично виявляє стрічки за URL-адресами вебсайтів та організовує підписки в групи, відстежуючи непрочитаний стан, закладки та повнотекстовий пошук по всій вашій бібліотеці.

Самостійне розміщення Fusion на вашому VPS зберігає ваш список підписок та історію читання поза сторонніми сервісами, а його сумісність з Fever API дозволяє нативним мобільним клієнтам, таким як Reeder, Unread та FeedMe, синхронізуватися з вашим власним екземпляром замість хмарного агрегатора.