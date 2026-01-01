Встановіть Fusion RSS в один клік.
Легкий самостійно розміщений RSS-рідер з чистим веб-інтерфейсом, гарячими клавішами та підтримкою Fever API.
Виберіть тариф VPS для Fusion RSS
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Fusion RSS
Fusion — це мінімалістичний RSS-рідер з відкритим вихідним кодом, написаний на Go, що зосереджений на швидкому робочому процесі читання без відволікань. Він аналізує RSS- та Atom-стрічки, автоматично виявляє стрічки за URL-адресами вебсайтів та організовує підписки в групи, відстежуючи непрочитаний стан, закладки та повнотекстовий пошук по всій вашій бібліотеці.
Самостійне розміщення Fusion на вашому VPS зберігає ваш список підписок та історію читання поза сторонніми сервісами, а його сумісність з Fever API дозволяє нативним мобільним клієнтам, таким як Reeder, Unread та FeedMe, синхронізуватися з вашим власним екземпляром замість хмарного агрегатора.
Ключові характеристики Fusion RSS
Підтримка Fever API
Синхронізуйте статті з нативними клієнтами iOS, Android та настільних комп'ютерів, такими як Reeder, Unread та FeedMe, через вбудований API, сумісний з Fever.
Клавіатурний читач
Гарячі клавіші в стилі Google Reader дозволяють обробляти сотні статей за сеанс, не відриваючись від клавіатури.
Автовиявлення стрічки
Вставте будь-яку URL-адресу вебсайту, і Fusion автоматично знайде RSS або Atom стрічку, з групуванням для охайних списків підписок.
Адаптивний PWA
Прогресивний веб-додаток, що встановлюється, забезпечує нативний досвід читання на телефонах, планшетах та настільних браузерах.
OIDC єдиний вхід
Додаткова інтеграція OpenID Connect дозволяє автентифікуватися за допомогою Keycloak, Authelia або будь-якого сумісного постачальника ідентифікаційних даних.
ШІ без зайвого
Навмисно не включає функції ШІ для узагальнення та рекомендацій, щоб читач залишався зосередженим, а система була легкою та передбачуваною.
Чому варто запускати Fusion RSS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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