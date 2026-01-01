Знижка до 68% на Home Gallery

Розгорніть Домашню галерею в один клік.

Браузерна фото- та відеогалерея з самостійним розміщенням, пошуком схожих зображень, розпізнаванням облич та геолокацією.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть Домашню галерею в один клік.

Виберіть тариф VPS для Home Gallery

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою Home Gallery

Home Gallery — це веб-галерея з відкритим вихідним кодом і самостійним розміщенням для особистих фото- та відеоархівів. Вона індексує медіа на диску, витягує метадані EXIF, генерує попередній перегляд у кількох роздільних здатностях і забезпечує швидкий перегляд у браузері з нескінченним прокручуванням, який однаково добре працює на телефоні, планшеті чи комп'ютері — без завантаження чогось у сторонній хмарний сервіс.

Що відрізняє її, так це виявлення вмісту. Home Gallery використовує моделі TensorFlow для вбудовування кожної фотографії для пошуку схожих зображень, виконує розпізнавання облич, щоб можна було переглядати за особами, і виконує зворотне геокодування GPS-координат у зрозумілі назви місць. Оригінальні файли залишаються недоторканими, і їх навіть можна перемістити в офлайн після створення попереднього перегляду, що робить її добре придатною для довгострокових архівів, які охоплюють кілька дисків.

Почати
Що можна створити за допомогою {name}

Ключові характеристики Home Gallery

Пошук схожих зображень

Виберіть будь-яке фото та знайдіть візуально схожі знімки у всьому архіві — знайдіть кожне зображення заходу сонця, пляжу або домашньої тварини без ручного тегування.

Виявлення облич

Обличчя автоматично виявляються та групуються, тому перегляд усіх фотографій однієї людини — це один клік замість рутинного позначення тегами.

Зворотний геопошук

GPS-координати в EXIF перетворюються на назви країн, міст і місць, щоб галерея стала картою з можливістю пошуку місць, де було зроблено кожне фото.

Виразна мова запитів

Фільтруйте бібліотеку за допомогою операторів «і», «або» та «не» за тегами, датами, місцями, обличчями та метаданими камери, щоб створювати точні збережені подання.

Підтримка офлайн-джерел

Після вилучення попередніх переглядів оригінальний диск може залишатися офлайн — ідеально підходить для архівів, розміщених на зовнішніх дисках, які не завжди підключені.

PWA мобільна галерея

Інстальований прогресивний веб-додаток забезпечує досвід перегляду, схожий на мобільний додаток, на телефонах і планшетах без необхідності нативної інсталяції або використання магазину додатків.

Чому варто запускати Home Gallery у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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