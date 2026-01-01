Розгорніть Домашню галерею в один клік.
Браузерна фото- та відеогалерея з самостійним розміщенням, пошуком схожих зображень, розпізнаванням облич та геолокацією.
Виберіть тариф VPS для Home Gallery
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Home Gallery
Home Gallery — це веб-галерея з відкритим вихідним кодом і самостійним розміщенням для особистих фото- та відеоархівів. Вона індексує медіа на диску, витягує метадані EXIF, генерує попередній перегляд у кількох роздільних здатностях і забезпечує швидкий перегляд у браузері з нескінченним прокручуванням, який однаково добре працює на телефоні, планшеті чи комп'ютері — без завантаження чогось у сторонній хмарний сервіс.
Що відрізняє її, так це виявлення вмісту. Home Gallery використовує моделі TensorFlow для вбудовування кожної фотографії для пошуку схожих зображень, виконує розпізнавання облич, щоб можна було переглядати за особами, і виконує зворотне геокодування GPS-координат у зрозумілі назви місць. Оригінальні файли залишаються недоторканими, і їх навіть можна перемістити в офлайн після створення попереднього перегляду, що робить її добре придатною для довгострокових архівів, які охоплюють кілька дисків.
Ключові характеристики Home Gallery
Пошук схожих зображень
Виберіть будь-яке фото та знайдіть візуально схожі знімки у всьому архіві — знайдіть кожне зображення заходу сонця, пляжу або домашньої тварини без ручного тегування.
Виявлення облич
Обличчя автоматично виявляються та групуються, тому перегляд усіх фотографій однієї людини — це один клік замість рутинного позначення тегами.
Зворотний геопошук
GPS-координати в EXIF перетворюються на назви країн, міст і місць, щоб галерея стала картою з можливістю пошуку місць, де було зроблено кожне фото.
Виразна мова запитів
Фільтруйте бібліотеку за допомогою операторів «і», «або» та «не» за тегами, датами, місцями, обличчями та метаданими камери, щоб створювати точні збережені подання.
Підтримка офлайн-джерел
Після вилучення попередніх переглядів оригінальний диск може залишатися офлайн — ідеально підходить для архівів, розміщених на зовнішніх дисках, які не завжди підключені.
PWA мобільна галерея
Інстальований прогресивний веб-додаток забезпечує досвід перегляду, схожий на мобільний додаток, на телефонах і планшетах без необхідності нативної інсталяції або використання магазину додатків.
Чому варто запускати Home Gallery у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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