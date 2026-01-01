Home Gallery — це веб-галерея з відкритим вихідним кодом і самостійним розміщенням для особистих фото- та відеоархівів. Вона індексує медіа на диску, витягує метадані EXIF, генерує попередній перегляд у кількох роздільних здатностях і забезпечує швидкий перегляд у браузері з нескінченним прокручуванням, який однаково добре працює на телефоні, планшеті чи комп'ютері — без завантаження чогось у сторонній хмарний сервіс.

Що відрізняє її, так це виявлення вмісту. Home Gallery використовує моделі TensorFlow для вбудовування кожної фотографії для пошуку схожих зображень, виконує розпізнавання облич, щоб можна було переглядати за особами, і виконує зворотне геокодування GPS-координат у зрозумілі назви місць. Оригінальні файли залишаються недоторканими, і їх навіть можна перемістити в офлайн після створення попереднього перегляду, що робить її добре придатною для довгострокових архівів, які охоплюють кілька дисків.