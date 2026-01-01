Razzia — це платформа для вікторин у реальному часі з відкритим вихідним кодом, самостійно розміщувана, розроблена для живих подій, командних зустрічей та занять у класі. Ведучий створює ігрову кімнату через захищену паролем панель керування, ділиться кодом кімнати з учасниками та контролює темп вікторини — все це працює в будь-якому сучасному браузері без завантаження додатку учасниками.

Самостійне розміщення Razzia на власному VPS зберігає конфіденційність вмісту вікторини та даних учасників, без плати за кожну гру або залежності від стороннього сервісу. Легке розгортання в одному контейнері робить його практичним як для одноразових подій, так і для регулярних повторюваних командних заходів.