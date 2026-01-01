Розгорнути Razzia за допомогою встановлення в один клік.
Самохостингова платформа для вікторин у реальному часі для проведення багатокористувацьких вікторин з власного VPS.
Виберіть тариф VPS для Razzia
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Razzia
Razzia — це платформа для вікторин у реальному часі з відкритим вихідним кодом, самостійно розміщувана, розроблена для живих подій, командних зустрічей та занять у класі. Ведучий створює ігрову кімнату через захищену паролем панель керування, ділиться кодом кімнати з учасниками та контролює темп вікторини — все це працює в будь-якому сучасному браузері без завантаження додатку учасниками.
Самостійне розміщення Razzia на власному VPS зберігає конфіденційність вмісту вікторини та даних учасників, без плати за кожну гру або залежності від стороннього сервісу. Легке розгортання в одному контейнері робить його практичним як для одноразових подій, так і для регулярних повторюваних командних заходів.
Ключові характеристики Razzia
Мультиплеєр у реальному часі
Ігровий процес у реальному часі на базі WebSocket доставляє запитання та бали всім учасникам одночасно без помітних затримок, навіть у різних мережах.
Застосунок не потрібен
Учасники приєднуються миттєво через будь-який сучасний браузер, використовуючи код кімнати — без облікового запису, встановлення та зайвих кроків реєстрації до початку вікторини.
Панель управління менеджера
Захищений паролем інтерфейс /manager надає ведучому повний контроль над перебігом гри — починати, просувати та завершувати раунди у власному темпі.
Налаштований вміст вікторини
Визначайте тести як файли JSON, що зберігаються на вашому сервері, що дає вам повний контроль над запитаннями, відповідями та оцінюванням без прив'язки до постачальника.
Одночасні кімнати
Запускайте кілька незалежних ігрових кімнат з одного екземпляра, щоб одне розгортання могло обслуговувати кілька команд або сесій одночасно.
Чому варто запускати Razzia у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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