Hoppscotch — це сучасна, легка платформа для розробки та тестування API, що охоплює повний життєвий цикл API — від створення та тестування запитів до документування та обміну колекціями з вашою командою. Вона підтримує REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events та WebRTC в єдиному інтерфейсі, з змінними середовища, скриптами перед запитом та розширеними опціями автентифікації, включаючи OAuth 2.0.

Самостійне розміщення Hoppscotch на вашому VPS зберігає всі ключі API, корисні навантаження запитів та дані робочого простору команди повністю на вашій інфраструктурі, усуваючи проблеми конфіденційності даних хмарних API-клієнтів та усуваючи витрати на підписку за кожного користувача в міру зростання вашої команди.