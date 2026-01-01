Встановлення Hoppscotch в один клік.
Платформа з відкритим кодом для розробки API, що підтримує REST, GraphQL, WebSocket та спільну роботу команди в реальному часі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Hoppscotch
Hoppscotch — це сучасна, легка платформа для розробки та тестування API, що охоплює повний життєвий цикл API — від створення та тестування запитів до документування та обміну колекціями з вашою командою. Вона підтримує REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events та WebRTC в єдиному інтерфейсі, з змінними середовища, скриптами перед запитом та розширеними опціями автентифікації, включаючи OAuth 2.0.
Самостійне розміщення Hoppscotch на вашому VPS зберігає всі ключі API, корисні навантаження запитів та дані робочого простору команди повністю на вашій інфраструктурі, усуваючи проблеми конфіденційності даних хмарних API-клієнтів та усуваючи витрати на підписку за кожного користувача в міру зростання вашої команди.
Ключові характеристики Hoppscotch
Багатопротокольне тестування
Тестуйте з'єднання REST, GraphQL, WebSocket, Server-Sent Events та WebRTC з єдиного уніфікованого інтерфейсу.
Командні робочі простори
Діліться колекціями та співпрацюйте в реальному часі з колегами у спільних робочих просторах, не залишаючи свою приватну інфраструктуру.
Розширена аутентифікація
Вбудована підтримка OAuth 2.0, Bearer токенів, Basic Auth та ключів API охоплює практично кожну схему автентифікації.
Змінні середовища
Перемикайтеся між середовищами розробки, тестування та робочим миттєво, без ручного редагування параметрів запиту.
Управління колекціями
Організовуйте запити у версіоновані колекції з підтримкою імпорту та експорту для форматів Postman та OpenAPI.
Чому варто запускати Hoppscotch у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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