MaxKB – це платформа з відкритим кодом для створення корпоративних ШІ-агентів із базами знань, що працюють на основі технології Retrieval-Augmented Generation (RAG). Вона обробляє PDF, Word, Excel, Markdown та HTML, перетворюючи їх на векторні представлення, і підключає їх до обраної вами LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek або локальної моделі. Візуальний движок робочих процесів дозволяє командам розгортати інтелектуальні агенти «питання-відповідь» без написання коду.

Самостійне розміщення MaxKB на власному VPS зберігає конфіденційні документи, взаємодії з клієнтами та бізнес-знання повністю у вашій інфраструктурі, усуваючи хмарні витрати за кожен запит і надаючи вам повний контроль над вибором моделі та конфіденційністю даних.