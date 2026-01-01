Розгорніть MaxKB в один клік.
Open-source RAG платформа для створення ШІ-агентів із базою знань з ваших документів та джерел даних.
Виберіть тариф VPS для MaxKB
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою MaxKB
MaxKB – це платформа з відкритим кодом для створення корпоративних ШІ-агентів із базами знань, що працюють на основі технології Retrieval-Augmented Generation (RAG). Вона обробляє PDF, Word, Excel, Markdown та HTML, перетворюючи їх на векторні представлення, і підключає їх до обраної вами LLM — OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek або локальної моделі. Візуальний движок робочих процесів дозволяє командам розгортати інтелектуальні агенти «питання-відповідь» без написання коду.
Самостійне розміщення MaxKB на власному VPS зберігає конфіденційні документи, взаємодії з клієнтами та бізнес-знання повністю у вашій інфраструктурі, усуваючи хмарні витрати за кожен запит і надаючи вам повний контроль над вибором моделі та конфіденційністю даних.
Ключові характеристики MaxKB
Запитання та відповіді на основі RAG
Автоматично обробляє документи у векторні вбудовування для точних, заснованих на джерелах відповідей на складні запити.
Багатоформатне завантаження
Імпортує PDF, Word, Excel, Markdown, HTML та звичайний текст — а також веб-сканування для створення баз знань з онлайн-контенту.
Гнучкість моделі
Працює з OpenAI, Claude, Llama, Qwen, DeepSeek та локально розміщеними моделями, щоб ви могли обрати найкращий варіант щодо вартості та конфіденційності.
Візуальний рушій робочих процесів
Організовуйте багатоетапні процеси ШІ та інтегруйте агентів у системи обслуговування клієнтів або управління персоналом без написання коду.
Інтеграція API
Повний REST API та вбудовані фрагменти коду дозволяють легко додати ШІ-агента до будь-якого існуючого вебсайту чи застосунку.
Чому варто запускати MaxKB у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
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