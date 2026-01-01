Розгорніть Elasticsearch: встановлення в один клік.
Розподілена пошукова та аналітична система, що працює на базі Apache Lucene, для повнотекстового пошуку, ведення журналів та аналізу даних у реальному часі.
Виберіть тариф VPS для Elasticsearch
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Elasticsearch
Elasticsearch — це розподілена пошукова та аналітична система RESTful, що лежить в основі Elastic Stack. Побудована на Apache Lucene, вона забезпечує повнотекстовий пошук, складні агрегації та індексацію майже в реальному часі для величезних наборів даних. Її розподілена архітектура підтримує автоматичне шардування та реплікацію, забезпечуючи горизонтальну масштабованість від одного вузла до великого кластера.
Самостійне розміщення Elasticsearch на вашому VPS надає вам виділені ресурси для стабільної продуктивності запитів, повний контроль над конфігурацією індексів та політиками зберігання, а також можливість інтегруватися з власним стеком журналювання, моніторингу та додатків без ціноутворення за документ або обмежень постачальника.
Ключові характеристики Elasticsearch
Повнотекстовий пошук
Потужний пошук з оцінкою релевантності, з підсвічуванням, нечітким зіставленням та підтримкою синонімів, побудований на зрілій бібліотеці Apache Lucene.
Індексація в реальному часі
Документи стають доступними для пошуку протягом мілісекунд після завантаження, уможливлюючи аналітику майже в реальному часі та оперативний пошук у постійно оновлюваних наборах даних.
Розширені агрегації
Обчислюйте метрики, гістограми та багаторівневі групування в одному запиті, що забезпечує роботу інтерактивних інформаційних панелей та звітів бізнес-аналітики.
Розподілена архітектура
Автоматичне шардування та реплікація розподіляють дані між вузлами для високої доступності та горизонтальної масштабованості зі зростанням обсягів даних.
RESTful JSON API
Простий HTTP/JSON інтерфейс дозволяє будь-якій мові програмування запитувати, індексувати та керувати даними без пропрієтарних драйверів або складного налаштування клієнта.
Чому варто запускати Elasticsearch у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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