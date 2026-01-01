Elasticsearch — це розподілена пошукова та аналітична система RESTful, що лежить в основі Elastic Stack. Побудована на Apache Lucene, вона забезпечує повнотекстовий пошук, складні агрегації та індексацію майже в реальному часі для величезних наборів даних. Її розподілена архітектура підтримує автоматичне шардування та реплікацію, забезпечуючи горизонтальну масштабованість від одного вузла до великого кластера.

Самостійне розміщення Elasticsearch на вашому VPS надає вам виділені ресурси для стабільної продуктивності запитів, повний контроль над конфігурацією індексів та політиками зберігання, а також можливість інтегруватися з власним стеком журналювання, моніторингу та додатків без ціноутворення за документ або обмежень постачальника.