Duplicati – це безплатний клієнт резервного копіювання з відкритим кодом, який шифрує дані за допомогою AES-256 перед відправленням інкрементальних, дедуплікованих та стиснутих резервних копій на понад 20 сховищ, включаючи Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 та стандартні протоколи, такі як SFTP і WebDAV. Оскільки все шифрується на стороні клієнта, ваші дані залишаються конфіденційними навіть при зберіганні на сторонніх хмарних сервісах.

Зрозумілий веб-інтерфейс дозволяє легко налаштовувати завдання резервного копіювання, встановлювати політики зберігання, перевіряти цілісність резервних копій та відстежувати заплановані запуски. Дедуплікація на рівні блоків та стиснення дозволяють знизити витрати на зберігання навіть для великих наборів даних. Самостійне розміщення Duplicati на VPS надає надійний, завжди активний механізм резервного копіювання, який послідовно виконує заплановані завдання, не вимагаючи постійно увімкненого персонального комп'ютера.