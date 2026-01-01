Розгорніть Duplicati в один клік.
Клієнт резервного копіювання з відкритим кодом, який створює зашифровані, інкрементальні резервні копії на хмарні сховища та віддалені сервери за допомогою простого веб-інтерфейсу.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Duplicati
Duplicati – це безплатний клієнт резервного копіювання з відкритим кодом, який шифрує дані за допомогою AES-256 перед відправленням інкрементальних, дедуплікованих та стиснутих резервних копій на понад 20 сховищ, включаючи Amazon S3, Google Drive, Microsoft OneDrive, Backblaze B2 та стандартні протоколи, такі як SFTP і WebDAV. Оскільки все шифрується на стороні клієнта, ваші дані залишаються конфіденційними навіть при зберіганні на сторонніх хмарних сервісах.
Зрозумілий веб-інтерфейс дозволяє легко налаштовувати завдання резервного копіювання, встановлювати політики зберігання, перевіряти цілісність резервних копій та відстежувати заплановані запуски. Дедуплікація на рівні блоків та стиснення дозволяють знизити витрати на зберігання навіть для великих наборів даних. Самостійне розміщення Duplicati на VPS надає надійний, завжди активний механізм резервного копіювання, який послідовно виконує заплановані завдання, не вимагаючи постійно увімкненого персонального комп'ютера.
Ключові характеристики Duplicati
AES-256 клієнтське шифрування
Шифрує всі дані до того, як вони покинуть ваш сервер, тому резервні копії на сторонніх хмарних сховищах залишаються повністю приватними.
20+ бекендів сховищ
Підтримує Amazon S3, Google Drive, OneDrive, Backblaze B2, Dropbox, SFTP, WebDAV та багато інших сховищ з єдиного інтерфейсу.
Інкрементний та дедуплікований
Завантажує лише змінені блоки після першого резервного копіювання, що значно зменшує використання сховища та пропускну здатність для завантаження під час подальших операцій.
Гнучкий графік
Налаштуйте автоматичні вікна резервного копіювання з політиками зберігання, які автоматично видаляють старі точки відновлення, щоб керувати витратами на зберігання.
Перевірка бекапу
Періодично перевіряє цілісність резервних копій шляхом відновлення та порівняння даних, виявляючи приховані пошкодження до того, як вони стануть проблемою для відновлення.
Чому варто запускати Duplicati у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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