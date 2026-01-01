Розгорніть Gramps Web в один клік.
Самостійно розміщена генеалогічна платформа для створення, дослідження та обміну родинними деревами з будь-якого браузера.
Виберіть тариф VPS для Gramps Web
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Gramps Web
Gramps Web — це спільний веб-інтерфейс для Gramps, найпоширенішої платформи для генеалогії з відкритим вихідним кодом. Він перетворює вашу приватну базу даних родинного дерева на багатокористувацький веб-додаток — доступний з будь-якого браузера — з інтерактивними діаграмами, картами, повнотекстовим пошуком та інструментами аналізу ДНК. На відміну від хмарних генеалогічних сервісів, які монетизують дані вашої родинної історії, Gramps Web повністю працює на вашому власному VPS, зберігаючи кожен запис про предків, документ та фотографію під вашим повним контролем.
Gramps Web використовує власний формат бази даних Gramps, тому наявні дані Gramps з настільної версії імпортуються безпосередньо, а зміни, внесені через веб-інтерфейс, синхронізуються назад з настільним додатком. Перший користувач, який зареєструється, стає власником та адміністратором дерева.
Ключові характеристики Gramps Web
Інтерактивні сімейні діаграми
Віялові діаграми, родовідні перегляди, дерева нащадків та візуалізації часової шкали пропонують різні погляди на вашу сімейну історію у браузері.
Повнотекстовий пошук
Шукайте серед усіх осіб, місць, подій, джерел та приміток у вашому дереві миттєво — включно з вмістом у прикріплених документах та медіафайлах.
Синхронізація комп'ютера
Використовує власний формат бази даних Gramps для двосторонньої синхронізації з настільним додатком Gramps, щоб веб- та настільні зміни залишалися узгодженими.
Багатокористувацька співпраця
Запросіть членів родини з дозволами на основі ролей — редактори можуть додавати записи, тоді як глядачі можуть лише переглядати, зберігаючи ваші дані впорядкованими.
Інструменти аналізу ДНК
Хромосомний браузер, візуалізація спільних сегментів ДНК та керування наборами для інтеграції даних генетичної генеалогії разом із традиційними записами.
Чому варто запускати Gramps Web у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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