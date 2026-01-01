Gramps Web — це спільний веб-інтерфейс для Gramps, найпоширенішої платформи для генеалогії з відкритим вихідним кодом. Він перетворює вашу приватну базу даних родинного дерева на багатокористувацький веб-додаток — доступний з будь-якого браузера — з інтерактивними діаграмами, картами, повнотекстовим пошуком та інструментами аналізу ДНК. На відміну від хмарних генеалогічних сервісів, які монетизують дані вашої родинної історії, Gramps Web повністю працює на вашому власному VPS, зберігаючи кожен запис про предків, документ та фотографію під вашим повним контролем.

Gramps Web використовує власний формат бази даних Gramps, тому наявні дані Gramps з настільної версії імпортуються безпосередньо, а зміни, внесені через веб-інтерфейс, синхронізуються назад з настільним додатком. Перший користувач, який зареєструється, стає власником та адміністратором дерева.