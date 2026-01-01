Розгорніть SeaweedFS в один клік.
Високопродуктивна розподілена файлова система із сумісністю з S3 API для зберігання та обслуговування мільярдів файлів у масштабі.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою SeaweedFS
SeaweedFS — це розподілена файлова система з відкритим вихідним кодом, яка має понад 24 000 зірок на GitHub, оптимізована для ефективного зберігання та отримання великої кількості файлів. Завдяки вбудованому S3-сумісному API, вона слугує прямою заміною для Amazon S3 у самостійно розміщених середовищах — будь-який інструмент або SDK, створений для S3, працює з SeaweedFS без змін у коді.
Самостійне розміщення об'єктного сховища на вашому VPS усуває витрати хмарних провайдерів за запит та за ГБ, зберігаючи дані під вашим повним контролем. SeaweedFS обробляє все: від невеликих зображень, завантажених користувачами, до великих відеофайлів та архівних копій, з реплікацією та кодуванням стирання, доступними для захисту даних.
Ключові характеристики SeaweedFS
Сумісність з S3 API
Будь-яка програма або інструмент, створений для Amazon S3, підключається до SeaweedFS без змін, що забезпечує негайну інтеграцію з існуючими робочими процесами.
Ефективна обробка дрібних файлів
Оптимізований механізм зберігання ефективно обробляє мільярди невеликих файлів — поширена слабкість традиційних файлових систем та універсальних сховищ даних.
Реплікація даних
Автоматична реплікація між серверами томів забезпечує надмірність, щоб дані залишалися доступними, навіть якщо окремі вузли зберігання вийдуть з ладу.
Кодування зі стиранням
Зменшує накладні витрати на зберігання порівняно з повною реплікацією, зберігаючи цілісність даних для рівнів теплого та холодного зберігання.
Підтримка вбудовування FUSE
Змонтуйте SeaweedFS як рідну файлову систему на хостах Linux, що дозволяє програмам, які очікують стандартного доступу до файлів POSIX, читати та записувати безпосередньо.
Чому варто запускати SeaweedFS у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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