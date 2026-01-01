SeaweedFS — це розподілена файлова система з відкритим вихідним кодом, яка має понад 24 000 зірок на GitHub, оптимізована для ефективного зберігання та отримання великої кількості файлів. Завдяки вбудованому S3-сумісному API, вона слугує прямою заміною для Amazon S3 у самостійно розміщених середовищах — будь-який інструмент або SDK, створений для S3, працює з SeaweedFS без змін у коді.

Самостійне розміщення об'єктного сховища на вашому VPS усуває витрати хмарних провайдерів за запит та за ГБ, зберігаючи дані під вашим повним контролем. SeaweedFS обробляє все: від невеликих зображень, завантажених користувачами, до великих відеофайлів та архівних копій, з реплікацією та кодуванням стирання, доступними для захисту даних.