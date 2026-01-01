TriliumNext Notes — це самостійно розміщуваний застосунок для управління персональними знаннями, побудований на ієрархічній деревоподібній структурі, що може містити тисячі нотаток. Він підтримує розширене редагування WYSIWYG, блоки коду, математичні формули та механізм сценаріїв для створення власних робочих процесів та автоматизованого управління нотатками.

Самостійне розміщення на VPS надає необмежене сховище нотаток, постійну синхронізацію між пристроями та повне володіння вашою базою знань. Нотатки можна клонувати в кількох місцях, покращувати за допомогою власних атрибутів та отримувати доступ через ETAPI REST API для зовнішніх інтеграцій.