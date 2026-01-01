Розгортання Нотаток TriliumNext: встановлення в один клік.
Самостійно розміщена персональна база знань з ієрархічними нотатками, підтримкою скриптів та потужним REST API для автоматизації.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою TriliumNext Notes
TriliumNext Notes — це самостійно розміщуваний застосунок для управління персональними знаннями, побудований на ієрархічній деревоподібній структурі, що може містити тисячі нотаток. Він підтримує розширене редагування WYSIWYG, блоки коду, математичні формули та механізм сценаріїв для створення власних робочих процесів та автоматизованого управління нотатками.
Самостійне розміщення на VPS надає необмежене сховище нотаток, постійну синхронізацію між пристроями та повне володіння вашою базою знань. Нотатки можна клонувати в кількох місцях, покращувати за допомогою власних атрибутів та отримувати доступ через ETAPI REST API для зовнішніх інтеграцій.
Ключові характеристики TriliumNext Notes
Ієрархічна організація
Упорядковуйте тисячі нотаток у деревоподібній структурі з клонуванням, щоб окремі нотатки могли з'являтися в кількох контекстах без дублювання.
Рушій сценаріїв
Пишіть JavaScript-скрипти, які запускаються за подіями або розкладом для автоматизації створення, тегування та організації нотаток.
Історія змін
Кожне редагування нотатки автоматично версіонується, дозволяючи вам переглядати та відновлювати будь-яку попередню версію вашого вмісту.
ETAPI REST API
Документований REST API дозволяє зовнішнім інструментам програмно створювати, читати, оновлювати та впорядковувати нотатки.
Веб-кліпер
Розширення для браузера зберігає вебсторінки безпосередньо в базу знань Trilium одним натисканням.
Чому варто запускати TriliumNext Notes у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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