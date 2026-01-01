Знижка до 68% на MetaTrader 5

Розгорніть MetaTrader 5 в один клік.

Запускайте MetaTrader 5 у браузері через KasmVNC для цілодобової торгівлі на форекс та CFD без виділеного комп'ютера з Windows.

Запустіть застосунок миттєво
Безплатні щотижневі бекапи
VPS на основі ШІ
299/міс.
Вибрати тариф
Гарантія повернення грошей – 30 днів
Розгорніть MetaTrader 5 в один клік.

Виберіть тариф VPS для MetaTrader 5

Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ
Знижка 63%
KVM 1
819
299/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 499 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
1 ядро vCPU
Оперативна пам'ять: 4 ГБ
Диск NVMe: 50 ГБ
Трафік: 4 TБ
Найпопулярніший
Знижка 63%
KVM 2
1 049
389/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 599 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 2
Оперативна пам'ять: 8 ГБ
Диск NVMe: 100 ГБ
Трафік: 8 TБ
Знижка 68%
KVM 4
1 739
549/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 1 199 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 4
Оперативна пам'ять: 16 ГБ
Диск NVMe: 200 ГБ
Трафік: 16 TБ
Знижка 64%
KVM 8
3 079
1 099/міс.
Вибрати тариф
Вартість продовження 2 189 ₴/міс. на 2 р. Підписку можна скасувати у будь-який час.
Ядер vCPU: 8
Оперативна пам'ять: 32 ГБ
Диск NVMe: 400 ГБ
Трафік: 32 TБ

У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше

Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік
Docker Manager
Швидкий доступ до логів контейнера
Оновлення в 1 клік
Процесори AMD EPYC
NVMe SSD
Швидкість мережі 1 Гбіт/с
Публічний API
Дата-центри по всьому світу
Безплатний домен на 1 рік

Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.

Що можна створити за допомогою MetaTrader 5

MetaTrader 5 — це найпопулярніша у світі роздрібна торгова платформа для форекс, акцій, ф'ючерсів, CFD та криптовалют — нею користуються мільйони трейдерів і підтримують сотні брокерів по всьому світу. Цей шаблон запускає повну версію MetaTrader 5 для Windows у контейнері Wine-on-Linux, доступ до якої надається через KasmVNC, тож ви можете отримати до неї доступ з будь-якого браузера без локального встановлення настільного клієнта.

Самостійний хостинг MT5 на вашому VPS надає трейдерам цілодобовий онлайн-торговий термінал, який запускає радників-експертів (EA) та підписки на копітрейдинг без необхідності тримати настільний комп'ютер увімкненим. Веб-інтерфейс KasmVNC дозволяє входити з будь-якого місця — з настільного комп'ютера, планшета чи телефону — без встановлення пропрієтарного клієнта MT5 на кожен пристрій.

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Ключові характеристики MetaTrader 5

Постійні EAs

Запускайте радників-експертів та підписки на копітрейдинг 24/7, не тримаючи комп'ютер увімкненим — ваш VPS автоматично обробляє ринкові події вночі та на вихідних.

Доступ через браузер

Підключіться до свого терміналу MT5 з будь-якого пристрою із сучасним браузером через KasmVNC — настільний комп'ютер, планшет або телефон — встановлення Windows не потрібне.

Підключити будь-якого брокера

Використовуйте будь-якого брокера MetaTrader 5 — сотні підтримують MT5, зокрема IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM та багато інших по всьому світу.

Діаграми та індикатори

Повноцінне графічне відображення MT5 з технічними індикаторами, глибиною ринку, багатотаймфреймовим аналізом та користувацькими скриптами індикаторів через MQL5.

Алгоритмічна торгівля

MQL5 IDE всередині терміналу для написання Радників, користувацьких індикаторів та скриптів — плюс опціональна інтеграція Python RPyC для зовнішньої автоматизації.

Постійна конфігурація

Профіль терміналу, шаблони, радники, індикатори та облікові дані зберігаються після перезапуску контейнера завдяки виділеному тому конфігурації.

Чому варто запускати MetaTrader 5 у Hostinger

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Запуск одним кліком

Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.

Запуск одним кліком

Безпека, якій можна довіряти

Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.

Безпека, якій можна довіряти

Вбудований Docker Manager

Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.

Вбудований Docker Manager

Рекомендоване розташування сервера:

Перевірка...

Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Виберіть розташування сервера, найближче до вашої аудиторії, та збільште швидкість завантаження. Ми маємо дата-центри в Північній Америці, Європі, Азії та Південній Америці.
Почати
Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.

Хостинг Docker VPS, на який можна покластися

Gad Iradufasha
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.

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Гарантія повернення грошей – 30 днів

Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.

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