MetaTrader 5 — це найпопулярніша у світі роздрібна торгова платформа для форекс, акцій, ф'ючерсів, CFD та криптовалют — нею користуються мільйони трейдерів і підтримують сотні брокерів по всьому світу. Цей шаблон запускає повну версію MetaTrader 5 для Windows у контейнері Wine-on-Linux, доступ до якої надається через KasmVNC, тож ви можете отримати до неї доступ з будь-якого браузера без локального встановлення настільного клієнта.

Самостійний хостинг MT5 на вашому VPS надає трейдерам цілодобовий онлайн-торговий термінал, який запускає радників-експертів (EA) та підписки на копітрейдинг без необхідності тримати настільний комп'ютер увімкненим. Веб-інтерфейс KasmVNC дозволяє входити з будь-якого місця — з настільного комп'ютера, планшета чи телефону — без встановлення пропрієтарного клієнта MT5 на кожен пристрій.