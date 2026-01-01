Розгорніть MetaTrader 5 в один клік.
Запускайте MetaTrader 5 у браузері через KasmVNC для цілодобової торгівлі на форекс та CFD без виділеного комп'ютера з Windows.
Виберіть тариф VPS для MetaTrader 5
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Всі тарифи можна придбати за передплатою. Зазначена сума становить загальну вартість продукту, поділену на кількість місяців, протягом яких діятиме тариф.
Що можна створити за допомогою MetaTrader 5
MetaTrader 5 — це найпопулярніша у світі роздрібна торгова платформа для форекс, акцій, ф'ючерсів, CFD та криптовалют — нею користуються мільйони трейдерів і підтримують сотні брокерів по всьому світу. Цей шаблон запускає повну версію MetaTrader 5 для Windows у контейнері Wine-on-Linux, доступ до якої надається через KasmVNC, тож ви можете отримати до неї доступ з будь-якого браузера без локального встановлення настільного клієнта.
Самостійний хостинг MT5 на вашому VPS надає трейдерам цілодобовий онлайн-торговий термінал, який запускає радників-експертів (EA) та підписки на копітрейдинг без необхідності тримати настільний комп'ютер увімкненим. Веб-інтерфейс KasmVNC дозволяє входити з будь-якого місця — з настільного комп'ютера, планшета чи телефону — без встановлення пропрієтарного клієнта MT5 на кожен пристрій.
Ключові характеристики MetaTrader 5
Постійні EAs
Запускайте радників-експертів та підписки на копітрейдинг 24/7, не тримаючи комп'ютер увімкненим — ваш VPS автоматично обробляє ринкові події вночі та на вихідних.
Доступ через браузер
Підключіться до свого терміналу MT5 з будь-якого пристрою із сучасним браузером через KasmVNC — настільний комп'ютер, планшет або телефон — встановлення Windows не потрібне.
Підключити будь-якого брокера
Використовуйте будь-якого брокера MetaTrader 5 — сотні підтримують MT5, зокрема IC Markets, Pepperstone, FxPro, OANDA, XM та багато інших по всьому світу.
Діаграми та індикатори
Повноцінне графічне відображення MT5 з технічними індикаторами, глибиною ринку, багатотаймфреймовим аналізом та користувацькими скриптами індикаторів через MQL5.
Алгоритмічна торгівля
MQL5 IDE всередині терміналу для написання Радників, користувацьких індикаторів та скриптів — плюс опціональна інтеграція Python RPyC для зовнішньої автоматизації.
Постійна конфігурація
Профіль терміналу, шаблони, радники, індикатори та облікові дані зберігаються після перезапуску контейнера завдяки виділеному тому конфігурації.
Чому варто запускати MetaTrader 5 у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Рекомендоване розташування сервера:
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Запускайте локально. Розвивайтесь глобально.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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Я неймовірно задоволений VPS-хостингом від Hostinger! Аптайм завжди на найвищому рівні, що забезпечує безперебійну роботу мого сайту. Коли мені потрібна була допомога, команда підтримки щоразу надавала професійну консультацію.
Hostinger щоразу вражає! Чатбот ШІ + чат онлайн-підтримки, якщо штучний інтелект не може розв'язати проблему. Дякую команді розробників і всім причетним за блискавичний VPS. Неперевершений досвід 🚀
Найкращий VPS-хостинг за вигідною ціною. Чудовий портал, який поважає час своїх користувачів. Безперебійне резервне копіювання. Професійна підтримка.
Я звернувся до команди підтримки Hostinger після того, як втратив доступ до хостингу n8n. Вдячний за вчасну та ефективну допомогу.
Спасибі Карлі за допомогу з оновленням N8N на моєму VPS Hostinger. Швидко та професійно. Ще раз дякую!
VPS Hostinger – це ідеальне рішення. Він завжди швидкий і ніколи не виходить з ладу.
Я дуже задоволений послугами компанії. Мене вразили доступні ціни та функціональність VPS.
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Жодних ризиків з 30-денною гарантією повернення грошей. Перегляньте наші умови повернення коштів, щоб ознайомитися з детальною інформацією.
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