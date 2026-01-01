Universal Media Server — це медіасервер з відкритим вихідним кодом, сумісний з DLNA, який транслює відео, музику та фотографії на будь-який сумісний пристрій відтворення, включно зі смарт-телевізорами, ігровими консолями, Blu-ray плеєрами та мобільними додатками. Він виконує транскодування на льоту для форматів, які не підтримуються цільовим пристроєм, використовуючи FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth та VLC як бекенди обробки.

Вбудований веб-інтерфейс дозволяє налаштовувати медіа-папки, профілі транскодування та параметри підключених пристроїв з будь-якого браузера. Зовнішня база даних не потрібна — Universal Media Server зберігає свою конфігурацію локально та автоматично створює кеші метаданих. Самостійний хостинг на вашому VPS тримає весь медіа-трафік під вашим контролем.