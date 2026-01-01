Розгорнути Універсальний Медіа Сервер в один клік.
DLNA-сумісний медіасервер з відкритим вихідним кодом для стримінгу відео, музики та фото на будь-який сумісний телевізор, консоль або плеєр.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Universal Media Server
Universal Media Server — це медіасервер з відкритим вихідним кодом, сумісний з DLNA, який транслює відео, музику та фотографії на будь-який сумісний пристрій відтворення, включно зі смарт-телевізорами, ігровими консолями, Blu-ray плеєрами та мобільними додатками. Він виконує транскодування на льоту для форматів, які не підтримуються цільовим пристроєм, використовуючи FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth та VLC як бекенди обробки.
Вбудований веб-інтерфейс дозволяє налаштовувати медіа-папки, профілі транскодування та параметри підключених пристроїв з будь-якого браузера. Зовнішня база даних не потрібна — Universal Media Server зберігає свою конфігурацію локально та автоматично створює кеші метаданих. Самостійний хостинг на вашому VPS тримає весь медіа-трафік під вашим контролем.
Ключові характеристики Universal Media Server
Потокове передавання DLNA та UPnP
Передає відео, аудіо та зображення на будь-який DLNA- або UPnP-сумісний пристрій — смарт-телевізори, консолі, Blu-ray плеєри та мобільні додатки.
Перекодування на льоту
Автоматично конвертує медіа у формат, який підтримує цільовий пристрій, використовуючи FFmpeg, MEncoder, VLC та інші вбудовані транскодери.
Веб-інтерфейс управління
Налаштуйте медіапапки, профілі пристроїв та налаштування транскодування з веб-інтерфейсу адміністратора без доступу до командного рядка.
Широка підтримка форматів
Підтримує практично кожен відео- та аудіоформат, зокрема MKV, AVI, MP4, FLAC та інші, з автоматичним визначенням кодеків для кожного пристрою.
База даних не потрібна
Кеші конфігурації та метаданих зберігаються як локальні файли — окремий сервіс бази даних не потрібен для запуску сервера.
Чому варто запускати Universal Media Server у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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