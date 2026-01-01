Платформа з відкритим кодом для моделювання та документування мережевої інфраструктури для IP-адрес, стійок та схем.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою NetBox
NetBox — це провідна платформа з відкритим кодом для моделювання та документування мережевої інфраструктури. Спочатку розроблена DigitalOcean, вона є комплексним джерелом достовірної інформації для управління IP-адресами (IPAM), управління інфраструктурою центрів обробки даних (DCIM), схемами, підключеннями та ресурсами віртуалізації. Мережеві інженери використовують NetBox для відстеження кожного пристрою, кабелю, IP-адреси та VLAN у всій своїй інфраструктурі.
Самостійне розміщення NetBox на вашому VPS зберігає всю мережеву документацію приватною та доступною для вашої операційної команди. Це розгортання включає PostgreSQL для зберігання даних, Redis для кешування та фонових завдань, а також виділений робочий процес для надійного виконання завдань. Обліковий запис адміністратора автоматично створюється під час першого запуску з обліковими даними, налаштованими під час розгортання.
Ключові характеристики NetBox
Управління IP-адресами
Відстежуйте IP-префікси, адреси, діапазони та VLAN з ієрархічною організацією та відстеженням використання.
Перелік пристроїв
Моделюйте мережеві пристрої, типи пристроїв, виробників та платформи за допомогою схем розміщення в стійках та трасування кабелів.
Відстеження ланцюга
Документуйте WAN-канали, провайдерів та з'єднання з картуванням точок підключення A/Z та деталями контракту.
REST і GraphQL API
Повні REST та GraphQL API забезпечують автоматизацію, інтеграцію з інструментами моніторингу та програмне керування інфраструктурою.
Користувацькі поля
Розширюйте будь-який тип об'єкта власними полями, тегами та правилами валідації відповідно до конкретних потреб документування вашої організації.
Журнал змін
Повний журнал аудиту кожної зміни записів інфраструктури із зазначенням користувача та часовими мітками.
Чому варто запускати NetBox у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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