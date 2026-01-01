NetBox — це провідна платформа з відкритим кодом для моделювання та документування мережевої інфраструктури. Спочатку розроблена DigitalOcean, вона є комплексним джерелом достовірної інформації для управління IP-адресами (IPAM), управління інфраструктурою центрів обробки даних (DCIM), схемами, підключеннями та ресурсами віртуалізації. Мережеві інженери використовують NetBox для відстеження кожного пристрою, кабелю, IP-адреси та VLAN у всій своїй інфраструктурі.

Самостійне розміщення NetBox на вашому VPS зберігає всю мережеву документацію приватною та доступною для вашої операційної команди. Це розгортання включає PostgreSQL для зберігання даних, Redis для кешування та фонових завдань, а також виділений робочий процес для надійного виконання завдань. Обліковий запис адміністратора автоматично створюється під час першого запуску з обліковими даними, налаштованими під час розгортання.