Розгортання Nexterm в один клік.
Керування серверами з відкритим кодом для підключень SSH, VNC та RDP, повністю доступне з браузера.
Виберіть тариф VPS для Nexterm
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Nexterm
Nexterm — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування серверами, яка об'єднує сеанси терміналу SSH, робочі столи VNC та з'єднання RDP в єдиний інтерфейс, доступний через браузер. На відміну від традиційних інструментів віддаленого доступу, які вимагають локального клієнта, Nexterm працює на вашому VPS і надає вам повноцінний центр підключень, доступний з будь-якого пристрою з браузером.
Самостійний хостинг Nexterm на власному VPS означає, що облікові дані вашого сервера та дані сеансів ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Вбудований файловий менеджер SFTP, запис сеансів, моніторинг та підтримка організацій і 2FA роблять його практичною заміною для жонглювання кількома клієнтами SSH, переглядачами VNC та інструментами RDP.
Ключові характеристики Nexterm
SSH, VNC і RDP
Керуйте SSH-терміналами, VNC-робочими столами та RDP-сесіями з однієї вкладки браузера — не потрібно встановлювати локальний клієнт на жодному пристрої.
SFTP файловий менеджер
Переглядайте, вивантажуйте та завантажуйте файли на віддалених серверах через вбудований інтерфейс SFTP без необхідності окремого FTP-клієнта.
Запис сесії
Записуйте та відтворюйте сеанси терміналу та робочого столу для аудиту, перегляду командою або усунення несправностей минулих змін.
Двофакторна аутентифікація
Захистіть доступ до всіх серверів за допомогою 2FA та OIDC SSO, гарантуючи, що лише авторизовані користувачі можуть відкривати з'єднання.
Багатокористувацькі організації
Розділіть сервери та облікові дані на організації, щоб команди могли ділитися доступом, не розкриваючи непов'язану інфраструктуру.
Чому варто запускати Nexterm у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Хостинг Docker VPS, на який можна покластися
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