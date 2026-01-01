Nexterm — це платформа з відкритим вихідним кодом для керування серверами, яка об'єднує сеанси терміналу SSH, робочі столи VNC та з'єднання RDP в єдиний інтерфейс, доступний через браузер. На відміну від традиційних інструментів віддаленого доступу, які вимагають локального клієнта, Nexterm працює на вашому VPS і надає вам повноцінний центр підключень, доступний з будь-якого пристрою з браузером.

Самостійний хостинг Nexterm на власному VPS означає, що облікові дані вашого сервера та дані сеансів ніколи не залишають вашу інфраструктуру. Вбудований файловий менеджер SFTP, запис сеансів, моніторинг та підтримка організацій і 2FA роблять його практичною заміною для жонглювання кількома клієнтами SSH, переглядачами VNC та інструментами RDP.