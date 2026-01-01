Cerbos — це самостійно розміщена точка прийняття рішень щодо політики, яка відокремлює логіку авторизації від коду вашої програми. Замість того, щоб розкидати перевірки дозволів по службах, ви визначаєте політики ресурсів та суб'єктів як версіоновані YAML-файли, а Cerbos відповідає на запити авторизації через REST та gRPC API з часом відгуку менше мілісекунди.

Розміщення Cerbos на власному VPS зберігає кожне рішення щодо авторизації та журнал аудиту повністю в межах вашої інфраструктури — жодна стороння служба не бачить, які користувачі отримують доступ до яких ресурсів. Політики існують поруч із вашим кодом, інтегруються з будь-якою мовою за допомогою згенерованих клієнтів SDK і можуть бути перезавантажені під час виконання без перезапуску ваших служб.