Розгорніть Cerbos в один клік.
Відкрите, незалежне від мови, сервіс авторизації для написання контекстно-залежних політик контролю доступу як коду.
Виберіть тариф VPS для Cerbos
У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою Cerbos
Cerbos — це самостійно розміщена точка прийняття рішень щодо політики, яка відокремлює логіку авторизації від коду вашої програми. Замість того, щоб розкидати перевірки дозволів по службах, ви визначаєте політики ресурсів та суб'єктів як версіоновані YAML-файли, а Cerbos відповідає на запити авторизації через REST та gRPC API з часом відгуку менше мілісекунди.
Розміщення Cerbos на власному VPS зберігає кожне рішення щодо авторизації та журнал аудиту повністю в межах вашої інфраструктури — жодна стороння служба не бачить, які користувачі отримують доступ до яких ресурсів. Політики існують поруч із вашим кодом, інтегруються з будь-якою мовою за допомогою згенерованих клієнтів SDK і можуть бути перезавантажені під час виконання без перезапуску ваших служб.
Ключові характеристики Cerbos
Політика як код
Визначайте правила доступу у версіонованих файлах YAML з повною історією Git, перевіркою коду та валідацією CI/CD замість таблиць баз даних, прихованих у вашому застосунку.
Мовно-незалежний
Викликайте Cerbos через REST або gRPC з будь-якої мови з офіційними SDK-клієнтами для Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby та Rust.
Контекстно-залежні рішення
Оцінюйте дозволи на основі атрибутів користувача, ресурсу та середовища — зокрема, заяв JWT — для вираження деталізованих правил за межами статичних призначень ролей.
Субмілісекундна затримка
Політики компілюються в механізм прийняття рішень у пам'яті, тому перевірки повертаються значно менш ніж за мілісекунду та масштабуються горизонтально без звернення до бази даних.
Вбудований журнал аудиту
Кожне рішення щодо авторизації може бути записане з повним контекстом запиту та відповіді для звітування про відповідність та налагодження політики постфактум.
Чому варто запускати Cerbos у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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