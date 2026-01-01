RabbitMQ — це фактично стандартний брокер повідомлень із відкритим кодом, що реалізує AMQP, а також підтримує MQTT, STOMP та інші протоколи. Він роз'єднує виробників і споживачів, так що повідомлення безпечно стають у чергу, коли одержувачі недоступні, і надійно доставляються, коли вони знову підключаються — усуваючи крихкість прямих викликів API між службами.

Самостійне розміщення RabbitMQ усуває тарифікацію за повідомлення та прив'язку до постачальника, зберігає конфіденційні бізнес-події у вашій власній інфраструктурі та надає вам повний контроль над конфігураціями черг, правилами маршрутизації та політиками зберігання даних. Вбудований інтерфейс керування надає видимість у реальному часі потоків повідомлень, глибини черг і продуктивності споживачів без зовнішніх інструментів моніторингу.