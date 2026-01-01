Розгорнути RabbitMQ в один клік.
Брокер повідомлень AMQP з відкритим кодом для надійного асинхронного обміну повідомленнями між розподіленими компонентами застосунків.
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У кожному тарифі є все необхідне і навіть більше
Що можна створити за допомогою RabbitMQ
RabbitMQ — це фактично стандартний брокер повідомлень із відкритим кодом, що реалізує AMQP, а також підтримує MQTT, STOMP та інші протоколи. Він роз'єднує виробників і споживачів, так що повідомлення безпечно стають у чергу, коли одержувачі недоступні, і надійно доставляються, коли вони знову підключаються — усуваючи крихкість прямих викликів API між службами.
Самостійне розміщення RabbitMQ усуває тарифікацію за повідомлення та прив'язку до постачальника, зберігає конфіденційні бізнес-події у вашій власній інфраструктурі та надає вам повний контроль над конфігураціями черг, правилами маршрутизації та політиками зберігання даних. Вбудований інтерфейс керування надає видимість у реальному часі потоків повідомлень, глибини черг і продуктивності споживачів без зовнішніх інструментів моніторингу.
Ключові характеристики RabbitMQ
Гнучка маршрутизація обміну
Прямі, тематичні, віялові та заголовкові обміни дозволяють маршрутизувати повідомлення саме тим споживачам, які їх потребують, без зайвого коду маршрутизації.
Надійна Доставка
Підтвердження від видавця та квитування споживача забезпечують обробку кожного повідомлення щонайменше один раз, а черги недійсних повідомлень перехоплюють невдалі повідомлення для повторної обробки.
Управління UI
Панель керування на основі браузера показує глибину черг у реальному часі, швидкість повідомлень та стан з'єднання, щоб ви могли відстежувати та усувати несправності без доступу до CLI.
Підтримка кількох протоколів
Підтримка AMQP, MQTT та STOMP означає, що будь-який сервіс — IoT-пристрій, мобільний застосунок або мікросервіс — може публікувати та споживати повідомлення за допомогою нативної клієнтської бібліотеки.
Пріоритетні черги
Призначайте повідомленням рівні пріоритету, щоб термінові завдання оброблялися перед звичайними фоновими завданнями без створення окремої інфраструктури черг.
Чому варто запускати RabbitMQ у Hostinger
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
Запуск одним кліком
Швидко запустіть застосунок завдяки попередньо налаштованій конфігурації. Жодної ручної інсталяції чи складних кроків налаштування.
Безпека, якій можна довіряти
Захищайте застосунки за допомогою вбудованого файрвола, захисту від DDoS-атак і безперервного моніторингу.
Вбудований Docker Manager
Керуйте кількома Docker-контейнерами з одного місця. Розгортайте, оновлюйте та відстежуйте проєкти легко й зручно.
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